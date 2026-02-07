श्री गुरु नानक देव जी पर टिप्पणी का मामला, श्री अकाल तख्त में गुरजंट सिंह तलब

Edited By Urmila,Updated: 07 Feb, 2026 01:20 PM
अमृतसर : हाल ही में एक गुरमत समागम के दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में श्री गुरु नानक देव जी के सम्मान और श्रद्धा के खिलाफ टिप्पणियां करने के मामले में, श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज के आदेश के अनुसार, बरनाला के गुरजंट सिंह को 9 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे अपनी लिखित सफाई देने के लिए बुलाया गया है। गुरजंट सिंह को खुद सेक्रेटेरिएट श्री अकाल तख्त साहिब में पेश होकर जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज को अपना स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया गया है।
यहां यह साफ किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं कि वह बहुत सम्मानित सिख गुरुओं के सम्मान और श्रद्धा के खिलाफ बोले। श्री अकाल तख्त साहिब और पूरा खालसा पंथ ऐसी घटना को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता।
