Golden Temple में रील बनाने का मामला : आरोपी युवक यू.पी. के गाजियाबाद से गिरफ्तार

अमृतसर : अमृतसर के दरबार साहिब स्थित पवित्र सरोवर में वज़ू करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला केवल धार्मिक भावनाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कानून-व्यवस्था का विषय बन गया। विवाद बढ़ता देख गाजियाबाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक सुभान रंगरीज़ को अंकुर विहार थाना क्षेत्र से हिरासत में ले लिया।

वीडियो वायरल होने के बाद पंजाब में तनाव की स्थिति बनती दिखी, जिसके चलते उत्तर प्रदेश और पंजाब पुलिस के बीच समन्वय बढ़ाया गया। गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि आरोपी को विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद पंजाब पुलिस को सौंपा जाएगा। हिरासत की खबर मिलते ही अंकुर विहार थाने में सिख समुदाय के लोग भी पहुंचे और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं SGPC ने आरोप लगाया है कि युवक की मंशा संदिग्ध थी और वह जानबूझकर मर्यादा का उल्लंघन करने के उद्देश्य से परिसर में दाखिल हुआ था।

गौरतलब है कि अमृतसर में गोल्डन टेंपल के पवित्र सरोवर में मुस्लिम युवक द्वारा कुल्ला करने का वीडियो सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया था। आरोपी युवक अब तक दो बार सार्वजनिक रूप से माफी मांग चुका है, लेकिन सिख समुदाय उसके कृत्य और तरीके से संतुष्ट नहीं है। इसी को लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) लगातार आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है।