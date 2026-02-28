4 hours ago
5 hours ago
15 hours ago
16 hours ago
18 hours ago
19 hours ago
20 hours ago
1 day ago
2 days ago
Saturday
Main Menu
धर्म/कुंडली टीवी
नारी
Photos
Videos
हिमाचल प्रदेश
पंजाब
हरियाणा
उत्तर प्रदेश
Breaking
मशहूर पंजाबी सिंगर जैजी बी श्री दरबार साहिब हुए नतमस्तक, की अरदास
Edited By Kalash,Updated: 28 Feb, 2026 11:33 AM
मशहूर पंजाबी सिंगर जैजी बी देर रात श्री दरबार साहिब नतमस्तक होने पहुंचे।
अमृतसर : मशहूर पंजाबी सिंगर जैजी बी देर रात श्री दरबार साहिब नतमस्तक होने पहुंचे। जानकारी के अनुसार वह रात करीब 1 बजे वहां पहुंचे और लगभग एक घंटे से अधिक समय तक गुरुद्वारा परिसर में रहे। इस दौरान उन्होंने अरदास की। उन्होंने सादगी बनाए रखते हुए दर्शन किए और बाद में वहां से रवाना हो गए।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
गर्मी में श्री दरबार साहिब नतमस्तक होने वाली संगत को राहत, मिलेगी खास सुविधा
श्री दरबार साहिब सरोवर में वजू करने का मामला, आरोपी को कोर्ट से झटका
श्री दरबार साहिब की AI वीडियो लगातार Viral, पुलिस ने की कार्रवाई
अमृतसर वासी दें ध्यान! 4 दिन बंद रहेगी मशहूर मार्केट
श्री बांके बिहारी मंदिर में YouTubers की एंट्री पर लगा Ban, जानें क्या हैं नए नियम
अपने बच्चों को बचाना है तो पंजाब छोड़ कर चले जाओ यू.पी., बिहार, पंजाब पुलिस के अधिकारी ने निकाली...
पंजाब की सियासत में नया भूचाल : AAP विधायक की कुर्सी पर मंडराए संकट के बादल!
पंजाब के मौसम की Latest Update, आखिरी पड़ाव पर पहुंची सर्दी, 25 फरवरी तक...
हरियाणा CM नायब सैनी का पंजाब मुख्यमंत्री को ठोकवा जवाब, कहा- रोकने का काम न करें ...
नानकसर संत की सुरक्षा हटाने पर जत्थेदार के तेवर, अगर कोई घटना घटी तो पंजाब सरकार होगी जिम्मेदार
6-7 घंटे लंबा Power Cut! आज पंजाब के कई इलाकों में बिजली सप्लाई रहेगी ठप्प
पंजाब चुनाव से पहले भाजपा में जाएगा सिद्धू जोड़ा? जानें क्या बोले CM नायब सैनी
पंजाब की सियासत में फिर एक्टिव हुए बिक्रम मजीठिया, बोले– AAP सरकार वादे निभाने में फेल
USD $
28/02/2026 12:30 IST
CAD $
AUD $
EUR €
NZD $
AED د.إ
GBP £
Bitcoin
Ethereum
Tether
BNB
USD Coin
XRP
Terra
Solana
मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। आज परिस्थितियां आपको नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी तेज़ निर्णय क्षमता...
वृष राशि वालों आज स्थिरता के साथ आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। व्यापार में छोटा निवेश भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है। घर में प्रेम और सहयोग का वातावरण बना...
मिथुन राशि वालों आज आपकी रचनात्मक सोच चमकेगी। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने से व्यस्तता बढ़ेगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी।
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए ठीक - ठाक साबित हो सकता है। बिजनेस में समझदारी से की गई बातचीत फायदे का कारण बन सकती है।
सिंह राशि वालों आज आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ाएगा। करियर में वरिष्ठों से प्रशंसा मिल सकती है। प्रेम जीवन में विश्वास और मजबूती आएगी। शरीर में ऊर्जा बनी...
कन्या राशि वालों आज योजनाओं को व्यवस्थित करने का दिन है। व्यापार में खर्च और लाभ का संतुलन जरूरी रहेगा। परिवार में आपकी सलाह को महत्व मिलेगा
तुला राशि वालों आज समझौता और संतुलन आपको सफलता दिला सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी संभालनी पड़ सकती है। रिश्तों में पारदर्शिता बढ़ेगी।
वृश्चिक राशि वालों आज गुप्त रणनीति कामयाब रहेगी। व्यापार में प्रतिस्पर्धा के बावजूद लाभ होगा। घर में आपकी राय निर्णायक साबित हो सकती है।
धनु राशि वालों आज नए अवसरों की शुरुआत हो सकती है। करियर में बदलाव का विचार लाभकारी रहेगा। संतान या भाई-बहन से सुखद समाचार मिल सकता है।
मकर राशि वालों आज अनुशासन और धैर्य आपकी ताकत होंगे। बिजनेस में स्थिर वृद्धि के संकेत हैं। परिवार के बड़े सदस्यों का मार्गदर्शन मिलेगा। जोड़ों का...
कुंभ राशि वालों आज नवीन विचार आपको पहचान दिलाएंगे। जीवनसाथी से कोई तोहफा मिल सकता है। प्रेमी के साथ किसी स्थान पर घूमने जा सकते हैं।
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए सोच विचार वाला साबित हो सकता है। व्यापार में कोई नई दिशा मिल सकती है। अचानक से मेहमान दस्तक दे सकते हैं।
Be on the top of everything happening around the world.
Try Punjab Kesari E-Paper Premium Service.
फीडबैक दें
Thoughts
Jokes