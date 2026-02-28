मशहूर पंजाबी सिंगर जैजी बी श्री दरबार साहिब हुए नतमस्तक, की अरदास

Edited By Kalash,Updated: 28 Feb, 2026 11:33 AM

मशहूर पंजाबी सिंगर जैजी बी देर रात श्री दरबार साहिब नतमस्तक होने पहुंचे।

अमृतसर : मशहूर पंजाबी सिंगर जैजी बी देर रात श्री दरबार साहिब नतमस्तक होने पहुंचे। जानकारी के अनुसार वह रात करीब 1 बजे वहां पहुंचे और लगभग एक घंटे से अधिक समय तक गुरुद्वारा परिसर में रहे। इस दौरान उन्होंने अरदास की। उन्होंने सादगी बनाए रखते हुए दर्शन किए और बाद में वहां से रवाना हो गए।

