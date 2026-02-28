Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • मशहूर पंजाबी सिंगर जैजी बी श्री दरबार साहिब हुए नतमस्तक, की अरदास

मशहूर पंजाबी सिंगर जैजी बी श्री दरबार साहिब हुए नतमस्तक, की अरदास

Edited By Kalash,Updated: 28 Feb, 2026 11:33 AM

famous punjabi singer jazzy b sri darbar sahib

मशहूर पंजाबी सिंगर जैजी बी देर रात श्री दरबार साहिब नतमस्तक होने पहुंचे।

अमृतसर : मशहूर पंजाबी सिंगर जैजी बी देर रात श्री दरबार साहिब नतमस्तक होने पहुंचे। जानकारी के अनुसार वह रात करीब 1 बजे वहां पहुंचे और लगभग एक घंटे से अधिक समय तक गुरुद्वारा परिसर में रहे। इस दौरान उन्होंने अरदास की। उन्होंने सादगी बनाए रखते हुए दर्शन किए और बाद में वहां से रवाना हो गए।

PunjabKesari

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!