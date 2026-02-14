Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • अपने बच्चों को बचाना है तो पंजाब छोड़ कर चले जाओ यू.पी., बिहार, पंजाब पुलिस के अधिकारी ने निकाली भड़ास

अपने बच्चों को बचाना है तो पंजाब छोड़ कर चले जाओ यू.पी., बिहार, पंजाब पुलिस के अधिकारी ने निकाली भड़ास

Edited By Kalash,Updated: 14 Feb, 2026 05:57 PM

drugs overdose police son death

पंजाब में नशे के कारण घरों के चिराग बुझ रहे हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही युद्ध नशे विरुद्ध मुहिम की पोल उस समय खुली जब अमृतसर में एक युवा फुटबॉल खिलाड़ी की कथित तौर पर ड्रग्स के ओवरडोज से मौत हो गई।

अमृतसर : पंजाब में नशे के कारण घरों के चिराग बुझ रहे हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही युद्ध नशे विरुद्ध मुहिम की पोल उस समय खुली जब अमृतसर में एक युवा फुटबॉल खिलाड़ी की कथित तौर पर ड्रग्स के ओवरडोज से मौत हो गई। मृतक की पहचान 26 वर्षीय आकाश सैनी के रूप में हुई है, जो कोट खालसा के गुरु नानकपुरा इलाके का रहने वाला था। उसने बी.एससी. की हुई थी और फुटबॉल खेलता था। उसके पिता अशोक कुमार पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं।

परिजनों के अनुसार आकाश नशे की लत से जूझ रहा था और उसे कई बार नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया था। गुरुवार रात को ही उसे केंद्र से घर लाया गया था। अगले दिन वह एक युवक के साथ घर से बाहर गया, जिसके बाद उसने कथित तौर पर नशे का इंजेक्शन लिया। शाम को परिवार को सूचना मिली कि वह खेतों में बेहोश पड़ा है। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो उसकी मौत हो चुकी थी।

PunjabKesari

बेटे की मौत से आक्रोशित परिवार ने शव सड़क पर रखकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि नशा करने वालों को तो पकड़ा जा रहा है, लेकिन नशा बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई नहीं हो रही और इलाके में खुलेआम नशा बिक रहा है। आकाश के पिता ने कहा कि अगर लोग अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं को वह पंजाब छोड़ कर यू.पी. बिहार चले जाएं। पुलिस अधिकारी हरसंदीप सिंह ने बताया कि परिवार के बयानों के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है और घटना के सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।

और ये भी पढ़े

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!