6-7 घंटे लंबा Power Cut! आज पंजाब के कई इलाकों में बिजली सप्लाई रहेगी ठप्प

Edited By Kamini,Updated: 17 Feb, 2026 09:31 AM

राज्य के कई इलाकों में आज लंबी बिजली कट लगने वाला है। इस दौरान  लोगों को 6-7 घंटे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

पंजाब डेस्क: राज्य के कई इलाकों में आज लंबी बिजली कट लगने वाला है। इस दौरान  लोगों को 6-7 घंटे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

तरनतारन (अहलूवालिया): 132 KVA सब स्टेशन तरनतारन से चलने वाले 11 KV सिटी-4 तरनतारन फीडर के बंटवारे की वजह से आज मंगलवार, 17.02.2026 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक 11 KV सिटी-4 फीडर और पुलिस लाइन तरनतारन की बिजली सप्लाई कटी रहेगी। इन इलाकों से चलने वाले इलाके जैसे दीप एवेन्यू, न्यू दीप एवेन्यू, फतेह चक, श्री गुरु तेग बहादुर नगर, अमृतसर रोड और श्री गुरु तेग बहादुर नगर-2 वगैरह कटी रहेंगी। यह जानकारी इंजीनियर नरिंदर सिंह सब डिविजनल ऑफिसर अर्बन पावरकॉम तरनतारन और इंजीनियर गुरभेज सिंह JE ने दी।

नूरपुरबेदी (कुलदीप शर्मा): झंडियां फीडर की बिजली सप्लाई कटी रहेगी। एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर कुलविंदर सिंह झाझ की दी गई जानकारी के मुताबिक, 17 फरवरी को झंडियां फीडर के तहत आने वाले गांवों जैसे धमाना, ग्रेवाल, नौधेमाजरा, नीली राजगिरी, गोलू माजरा, जटवाहर, झंडियां कलां, झंडियां खुर्द, टिब्बा नांगल, बालेवाल, बहमन माजरा आदि की बिजली सप्लाई जरूरी मरम्मत और पेड़ काटने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। बिजली कटौती का समय कम या ज्यादा हो सकता है।

18 को बिजली सप्लाई बंद रहेगी 

बस्सी पठाना (राजकमल): शहरी बस्सी पठाना के उपमंडल अधिकारी श्री गुरतेज सिंह ने बताया कि 18.2.2026 (बुधवार) को 220 केवी सब-स्टेशन बस्सी पठाना से चलने वाले 11 केवी नानक दरबार (कैटेगरी-1) फीडर की बिजली सप्लाई लाइनों के रखरखाव के काम, 11 केवी जियो स्विच के रखरखाव और 11 केवी लाइनों के साथ लगते पेड़ों की टहनियों को काटने के लिए सुबह 10:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक बंद रहेगी। 11 KV नानक दरबार (कैटेगरी-1) फीडर बंद होने से खरड़ रोड, DR's इंडस्ट्री, गार्डन वैली स्कूल, सिटी कॉलोनी, किला मोहल्ला, खमाणों बाईपास, खुशवंत एन्क्लेव, नविया सरावा मोहल्ला, गुग्गा मार्डी, मोहल्ला बहलोलपुरी, चकरी मोहल्ला, चाली वाला मोहल्ला, कुड़िया वाला स्कूल, धोबी मोहल्ला, अशोक कॉलोनी, बाबा अजीत सिंह नगर कॉलोनी, वेरका ब्रांच, पाइन ग्रोव पब्लिक स्कूल, डंप ब्रांच आदि इलाकों की सप्लाई पर असर पड़ेगा। यह जानकारी आम लोगों की जानकारी के लिए है।

