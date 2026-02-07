Main Menu

‘इश्तिहारों में डूबी Punjab सरकार, राज्य में बढ़ रहे हत्याकांड’: राजा वड़िंग

Edited By Kamini,Updated: 07 Feb, 2026 05:01 PM

murders are increasing in punjab

पंजाब में दिनदहाड़े एक बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या ने एक बार फिर कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पंजाब डेस्क : पंजाब में दिनदहाड़े एक बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या ने एक बार फिर कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने राज्य में बढ़ती क्रिमिनल हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि दिनदहाड़े एक और बेरहमी से हुई हत्या पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करती है। 62 साल की महिला ने ऐसा क्या किया था कि उसे इस तरह मार दिया गया।

PunjabKesari

वड़िंग ने पंजाब पुलिस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पुलिस राज्य में गैंगस्टर के बढ़ते खतरे को रोकने में नाकाम रही है। आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि वह लोगों को असल में सुरक्षा देने के बजाय होर्डिंग्स और विज्ञापनों के पीछे छिप रही है, जबकि पंजाब के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

