होशियारपुर में आग का तांडव, धू-धू कर जली सब्जी की दुकान

तलवाड़ा (जोशी): तलवाड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले अड्डा झीर दा खूह में बीती रात एक सब्जी की दुकान में अचानक आग लगने से भारी आर्थिक नुकसान होने का समाचार प्राप्त हुआ है।
दुकान के मालिक प्रताप सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह, निवासी गांव रकड़ी हार ने बताया कि वह 27 जनवरी की शाम को रोजाना की तरह अपनी दुकान बंद करके घर चला गया था। रात को उसे फोन के माध्यम से सूचना मिली कि उसकी दुकान में आग लग गई है। जब तक वह मौके पर पहुंचा, आग पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले चुकी थी । सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
यदि फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय पर न पहुंचती, तो आग आसपास की अन्य दुकानों को भी अपनी चपेट में ले सकती थी। खबर लिखे जाने तक आग लगने के असली कारणों का पता नहीं चल पाया है। इस हादसे में पीड़ित दुकानदार का भारी आर्थिक नुकसान हुआ है।