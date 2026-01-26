चाइना डोर से पतंग उड़ा रहा था पंजाब सरकार का मंत्री! क्या अब होगी कार्रवाई?

Main Menu

26 Jan, 2026

जालंधर वेस्ट से पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के नेता शीतल अंगुराल ने

पंजाब डेस्क:  जालंधर वेस्ट से पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के नेता शीतल अंगुराल ने पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत पर चाइना डोर से पतंग उड़ाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। अंगुराल ने इस संबंध में मंत्री मोहिंदर भगत का एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें वे कथित तौर पर चाइना डोर से पतंगबाजी करते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

शीतल अंगुराल ने कहा कि एक तरफ चाइना डोर की वजह से कई मासूम बच्चों की जान जा चुकी है, वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक और कैबिनेट मंत्री खुद इस खतरनाक डोर का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पुलिस चाइना डोर के इस्तेमाल पर बच्चों और उनके माता-पिता के खिलाफ केस दर्ज कर रही है, छतों पर जाकर कार्रवाई की जा रही है और आम लोगों को डराया-धमकाया जा रहा है, तो क्या अब मुख्यमंत्री भगवंत मान अपनी ही कैबिनेट के मंत्री के खिलाफ भी वैसी ही कार्रवाई करेंगे?

भाजपा नेता ने कहा कि जिस व्यक्ति ने चाइना डोर के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया और जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर डाली गई है, उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से सवाल किया कि वे सच्चाई के साथ खड़े हैं या फिर गलत को नजरअंदाज करेंगे। शीतल अंगुराल ने कहा कि पूरा पंजाब इस मामले में सरकार के फैसले और न्याय का इंतजार कर रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर सरकार या मंत्री मोहिंदर भगत की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।

