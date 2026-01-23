Punjab: बसंत पंचमी पर बड़ा हादसा, गुब्बारे भरने वाला गैस सिलेंडर फटने से मचा हड़कंप

बसंत पंचमी के पावन पर्व के दिन बठिंडा के व्यस्त मैहना चौक में उस समय हड़कंप मच गया, जब गुब्बारे भरने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा गैस सिलेंडर अचानक तेज धमाके के साथ फट गया।

बठिंडा (विजय वर्मा): बसंत पंचमी के पावन पर्व के दिन बठिंडा के व्यस्त मैहना चौक (आर्य समाज चौक) में उस समय हड़कंप मच गया, जब गुब्बारे भरने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा गैस सिलेंडर अचानक तेज धमाके के साथ फट गया। घटना शाम के समय की है, जब त्योहार के कारण बाजार में भारी भीड़ मौजूद थी। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जान-माल की हानि नहीं हुई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक व्यक्ति सड़क किनारे बच्चों के लिए गुब्बारे भरने का काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक जोरदार धमाके के साथ सिलेंडर फट गया और हवा में उछलकर पास की एक दीवार से जा टकराया। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास मौजूद लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे और कुछ देर के लिए पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आसपास की दुकानों के शीशे तक हिल गए। कई लोगों को पल भर के लिए किसी बड़े हादसे या आतंकी घटना का आभास हुआ। हालांकि सौभाग्य से जिस दिशा में सिलेंडर उड़ा, वहां कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा नुकसान टल गया।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद आशंका जताई है कि सिलेंडर में अधिक दबाव या तकनीकी खराबी के कारण विस्फोट हुआ हो सकता है। साथ ही पुलिस ने त्योहारों के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर गैस सिलेंडरों के इस्तेमाल में विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। यह घटना एक बार फिर त्योहारों के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर सवाल खड़े करती है, जहां थोड़ी-सी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है।

