पुलिस ने रास्ते में उठा लिया भाना सिद्धू, CM भगवंत मान के खिलाफ देने चला था धरना

आज अलग-अलग संगठनों ने बेअदबी के मामले में इंसाफ के लिए एक बड़ा इकट्ठ करके मुख्यमंत्री भगवंत मान की लीडरशिप वाली आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था।

मानसा : आज अलग-अलग संगठनों ने बेअदबी के मामले में इंसाफ के लिए एक बड़ा इकट्ठ करके मुख्यमंत्री भगवंत मान की लीडरशिप वाली आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। इससे पहले, पुलिस की तरफ से अलग-अलग नेताओं को रास्ते में रोक-रोक कर हिरासत में लिया जा रहा है।

इसी सिलसिले के तहत, पुलिस ने भाना सिद्धू और उनके साथियों को सड़क पर रोककर हिरासत में ले लिया है। जब पुलिस ने भाना सिद्धू की गाड़ी रोकी, तो उन्होंने गाड़ी से उतरने से मना कर दिया। इस दौरान भाना सिद्धू ने सोशल मीडिया पर लाइव होकर 'आप' सरकार पर धक्केशाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने चुनावों के दौरान 24 घंटों में बेअदबी का इंसाफ देने का वादा किया था लेकिन सत्ता में चार साल बाद भी वे अपना वादा पूरा नहीं कर सके।

इसके विरोध में वे समाने में विरोध प्रदर्शन करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें और उनके साथियों को रास्ते में रोककर हिरासत में ले लिया। उन्होंने कहा कि वे शांति से प्रोटेस्ट करने जा रहे थे, जो उनका हक है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें कस्टडी में लिया जा रहा है। इसके साथ ही भाना सिद्धू ने ऐलान किया कि यह लड़ाई सिर्फ गिरफ्तारियों से नहीं रुकेगी और पुलिस उन्हें जहां भी ले जाएगी, वे वहीं धरने पर बैठ जाएंगे।

