बॉलीवुड म्यूज़िक से जुड़ी बड़ी खबर: प्लेबैक सिंगर Arijit Singh ने लिया संन्यास

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 27 Jan, 2026 11:10 PM
बॉलीवुड और संगीत जगत में 27 जनवरी 2026 की शाम एक ऐतिहासिक और चौंकाने वाला ऐलान आया है। देश के सबसे लोकप्रिय और असरदार प्लेबैक सिंगर्स में शुमार अरिजीत सिंह ने सोशल मीडिया के ज़रिये घोषणा की है कि वह अब कोई नया प्लेबैक सिंगिंग असाइनमेंट नहीं लेंगे।...
पंजाब डैस्क : बॉलीवुड और संगीत जगत में 27 जनवरी 2026 की शाम एक ऐतिहासिक और चौंकाने वाला ऐलान आया है। देश के सबसे लोकप्रिय और असरदार प्लेबैक सिंगर्स में शुमार अरिजीत सिंह ने सोशल मीडिया के ज़रिये घोषणा की है कि वह अब कोई नया प्लेबैक सिंगिंग असाइनमेंट नहीं लेंगे। उनके इस फैसले ने फैंस, इंडस्ट्री और संगीत प्रेमियों के बीच गहरी प्रतिक्रिया और भावनात्मक हलचल पैदा कर दी है।
अरिजीत ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, “हेलो, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। मैं आप सभी का इतने सालों से प्यार देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब मैं प्लेबैक सिंगर के रूप में कोई नया काम नहीं करूंगा। मैं इसे खत्म कर रहा हूँ – यह एक शानदार सफर था।”
अरिजीत ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह पूरी तरह से संगीत से अलग नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह म्यूज़िक से जुड़े रहेंगे, अपने व्यक्तिगत और स्वतंत्र संगीत के प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे, और मौजूदा पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे। इसका मतलब है कि कुछ रिकॉर्ड किए गए गाने 2026 में रिलीज़ हो सकते हैं, लेकिन अब कोई नया बॉलीवुड प्लेबैक प्रोजेक्ट वह स्वीकार नहीं करेंगे।
वहीं उनके फैसले के बाद सोशल मीडिया पर भारी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कई फैंस ने दुख, हैरानी और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं व्यक्त कीं, कुछ ने लिखा कि “बॉलीवुड संगीत अब उनके बिना अधूरा लगता है”, वहीँ कुछ ने उनके नए कलाकारिक सफर के लिए शुभकामनाएं दीं।
बता दें कि अरिजीत सिंह का करियर 2005 में Fame Gurukul जैसे रियलिटी शो से शुरू हुआ और 2011 में उन्होंने फिल्म Murder 2 से प्लेबैक डेब्यू किया था। लेकिन 2013 में फिल्म Aashiqui 2 का “Tum Hi Ho” गीत उन्हें रातों-रात सुपरस्टार बना गया। उसके बाद उन्होंने “Channa Mereya”, “Kesariya”, “Ae Dil Hai Mushkil”, “Hawayein” जैसे कई हिट गानों को अपनी आवाज़ दी — जो आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में बसे हैं।