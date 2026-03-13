4 hours ago
Breaking
Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 13 Mar, 2026 12:59 PM
पंजाब में पिछले कुछ दिनों से बढ़ती गर्मी के बीच मौसम में एक बार फिर ..
1) Rain Alert: पंजाब में तूफान के साथ होगी बारिश, 17 मार्च तक जानें मौसम का हाल...
पंजाब में पिछले कुछ दिनों से बढ़ती गर्मी के बीच मौसम में एक बार फिर ..
2) पंजाब में नीले कार्ड धारकों के लिए अहम खबर! LPG संकट के बीच लिया गया फैसला
केंद्र की मोदी सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों, देश के विभिन्न राज्यों सहित पंजाब..
3) जालंधर से सनसनीखेज मामला, रिटायर सुपरिटेंडेंट ने उठाया खौफनाक कदम, दहल जाएगा दिल
शहर के चौगिट्टी इलाके से सटे अवतार नगर में कर्ज के बोझ तले दबे एक सेवानिवृत्त नगर..
4) Golden Temple में नतमस्तक हुईं Miss England विजेता, सरबत के भले की अरदास की
इंग्लैंड से आईं सौंदर्य प्रतियोगिता की विजेता Grace Richardson और Charlotte Grant ने..
5) पंजाब में गैस सकंट! LPG सिलेंडर के लिए लाइन में लगे बुज़ुर्ग की मौ/त, परिवार में मचा कोहराम
ईरान-इजराइल युद्ध की वजह से LPG की समस्या को लेकर पंजाब समेत पूरे देश में लोगों..
हरियाणा सरकार का बड़ा फैसल, प्रदेश में विकसित होंगे 5 बस अड्डे... यात्रियों के लिए बढ़ेंगी सुविधाएं
मेष राशि वालों के लिए आज का दिन ऊर्जा और उत्साह से भरा रहेगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और आप कठिन से कठिन कार्यों को भी अपनी सूझबूझ से पूरा कर...
वृष राशि वालों के लिए आज का दिन मध्यम फलदायी रहेगा। आपको अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है, अन्यथा बने-बनाए काम बिगड़ सकते हैं।
मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशियों भरा रहेगा। सामाजिक दायरे में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आप आकर्षण का केंद्र रहेंगे। बौद्धिक कार्यों में...
कर्क राशि वालों के लिए आज मन थोड़ा अशांत रह सकता है। अज्ञात भय और भविष्य की चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। आध्यात्मिक कार्यों में समय बिताने से...
सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन मान-सम्मान में वृद्धि करने वाला है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा और लोग आपके सुझावों को मानेंगे।
कन्या राशि वालों के लिए आज आपको अपनी मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। लंबे समय से अटके हुए कार्य आज गति पकड़ेंगे। घर-परिवार में सुखद वातावरण रहेगा।
तुला राशि वालों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अनुकूल है, लेकिन व्यावसायिक मोर्चे पर थोड़ी चुनौती मिल सकती है।
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। कार्य की अधिकता के कारण आप स्वयं के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। मानसिक तनाव से बचें।
धनु राशि वालों के लिए आज आपका भाग्य चमकने वाला है। धार्मिक और मांगलिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। परिवार के साथ किसी यात्रा की योजना बन सकती है।
मकर राशि के जातकों को आज अपने व्यवहार में लचीलापन लाने की जरूरत है। अड़ियल रवैया आपके रिश्तों में दरार डाल सकता है। तकनीक और निर्माण क्षेत्र से जुड़े...
कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा। आपके मित्र और शुभचिंतक आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा।
मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्म-चिंतन का है। आप अपने भविष्य की योजनाओं को लेकर गंभीर रहेंगे। बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए कवच का काम करेगा।
