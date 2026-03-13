Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Vatika,Updated: 13 Mar, 2026 12:59 PM

punjab top 5 update

पंजाब में पिछले कुछ दिनों से बढ़ती गर्मी के बीच मौसम में एक बार फिर ..

1) Rain Alert: पंजाब में तूफान के साथ होगी बारिश, 17 मार्च तक जानें मौसम का हाल...
पंजाब में पिछले कुछ दिनों से बढ़ती गर्मी के बीच मौसम में एक बार फिर ..

2) पंजाब में नीले कार्ड धारकों के लिए अहम खबर! LPG संकट के बीच लिया गया फैसला
केंद्र की मोदी सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों, देश के विभिन्न राज्यों सहित पंजाब..

3) जालंधर से सनसनीखेज मामला, रिटायर सुपरिटेंडेंट ने उठाया खौफनाक कदम, दहल जाएगा दिल
शहर के चौगिट्टी इलाके से सटे अवतार नगर में कर्ज के बोझ तले दबे एक सेवानिवृत्त नगर..

4) Golden Temple में नतमस्तक हुईं Miss England विजेता, सरबत के भले की अरदास की
इंग्लैंड से आईं सौंदर्य प्रतियोगिता की विजेता Grace Richardson और Charlotte Grant  ने..

और ये भी पढ़े

5) पंजाब में गैस सकंट! LPG सिलेंडर के लिए लाइन में लगे बुज़ुर्ग की मौ/त, परिवार में मचा कोहराम
ईरान-इजराइल युद्ध की वजह से LPG की समस्या को लेकर पंजाब समेत पूरे देश में लोगों..

 

​​​​​​​

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!