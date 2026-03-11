Main Menu

Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Vatika,Updated: 11 Mar, 2026 12:47 PM

punjab top 5

गर्मी का सामना कर रहे पंजाब और चंडीगढ़ के लोगों को आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव...

1) पंजाब में आएगा आंधी-तूफान, लगातार 3 दिन हो सकती है बारिश
गर्मी का सामना कर रहे पंजाब और चंडीगढ़ के लोगों को आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव ..

2) कांग्रेस की CM मान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव की मांग, हंगामे के बाद विधानसभा की कार्यवाही स्थगित
पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उस समय हंगामा हो गया, जब कांग्रेस विधायक और..

3) Punjab : पेट्रोल-डीजल को लेकर Latest Update! लोगों से की जा रही अपील
मिडिल ईस्ट में तनाव जैसे-जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे पेट्रोल-डीजल की कीमत ..

4) Regular DGP नियुक्ति के लिए पंजाब सरकार से फिर मांगा गया पैनल, पहले पत्र का सरकार ने नहीं दिया जवाब
पंजाब में नियमित पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति को लेकर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने एक बार फिर राज्य सरकार को ...

और ये भी पढ़े

5) तरनतारन में मोमोज-चाप खाने से बच्चों की मौत के बाद हड़कंप, क्या अब Jalandhar में भी खतरा?
तरनतारन में घटिया मोमोज खाने से भाई-बहन की संदिग्ध मौत ने स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर गंभीर...

 

