Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 11 Mar, 2026 12:47 PM
गर्मी का सामना कर रहे पंजाब और चंडीगढ़ के लोगों को आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव...
1) पंजाब में आएगा आंधी-तूफान, लगातार 3 दिन हो सकती है बारिश
गर्मी का सामना कर रहे पंजाब और चंडीगढ़ के लोगों को आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव ..
2) कांग्रेस की CM मान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव की मांग, हंगामे के बाद विधानसभा की कार्यवाही स्थगित
पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उस समय हंगामा हो गया, जब कांग्रेस विधायक और..
3) Punjab : पेट्रोल-डीजल को लेकर Latest Update! लोगों से की जा रही अपील
मिडिल ईस्ट में तनाव जैसे-जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे पेट्रोल-डीजल की कीमत ..
4) Regular DGP नियुक्ति के लिए पंजाब सरकार से फिर मांगा गया पैनल, पहले पत्र का सरकार ने नहीं दिया जवाब
पंजाब में नियमित पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति को लेकर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने एक बार फिर राज्य सरकार को ...
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
5) तरनतारन में मोमोज-चाप खाने से बच्चों की मौत के बाद हड़कंप, क्या अब Jalandhar में भी खतरा?
तरनतारन में घटिया मोमोज खाने से भाई-बहन की संदिग्ध मौत ने स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर गंभीर...
Punjab top-5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab में आज : मशहूर गायक से जुड़ी चौंकाने वाली खबर तो वहीं घरेलू गैस संकट! पढ़ें Top 10
Punjab में आज : राजनीति में बड़ा उलटफेर तो वहीं रेलवे ट्रैक को उड़ाने की धमकी, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : सियासी बयानों ने मचाई हलचल! तो वहीं स्कूलों को निर्देश जारी, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : खैहरा बनाम मान सरकार तो वहीं गुरदासपुर शूटआउट को लेकर सनसनीखेज खुलासे, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : PPR मार्केट में गरमाया माहौल तो वहीं पेट्रोल पंपों पर ड्रम लेकर पहुंचे लोग, पढ़ें...
Punjab में आज : सुखबीर बादल ने किए ऐलान तो वहीं शराब के बढ़े दाम! पढ़ें Top 10
Punjab में आज : पुलिस हिरासत में राजा वड़िंग की बेटी तो वहीं पंजाब बजट पेश, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : युवती ने घेरा AAP MLA! तो वहीं इन टीचरों की प्रमोशन पर..., पढ़ें Top 10
मेष राशि वालों आज आपमें गजब का उत्साह रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके नेतृत्व की सराहना होगी। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, जल्दबाजी में निर्णय न...
वृषभ राशि वालों आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। वाणी में मधुरता बनाए रखें, घर में सुख-शांति रहेगी।
मिथुन राशि वालों नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में फायदेमंद होंगे। छात्रों के लिए दिन अच्छा है। भ्रम की स्थिति से बचने के लिए बड़ों की सलाह लें।
कर्क राशि वालों आज मन थोड़ा अशांत रह सकता है। काम का बोझ ज्यादा रहेगा। मेडिटेशन करें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।
सिंह राशि वालों समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। सरकारी कार्यों में सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। आत्मविश्वास रखें, लेकिन अति-आत्मविश्वास से बचें।
कन्या राशि वालों आज आपको अपनी मेहनत का मीठा फल मिलेगा। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें।
तुला राशि वालों कला और साहित्य से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार है। वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। आज गुलाबी रंग के कपड़े पहनना शुभ रहेगा।
वृश्चिक राशि वालों पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। संपत्ति से जुड़ा कोई फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।
धनु राशि वालों धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। छोटी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं जो सुखद रहेगी। बड़ों का आशीर्वाद लेकर काम शुरू करें।
मकर राशि वालों करियर में बदलाव के बारे में सोच रहे हैं तो दिन अच्छा है। अधिकारी वर्ग से सहयोग मिलेगा। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें।
कुंभ राशि वालों रिश्तों में नयापन आएगा। व्यापार में नई साझेदारी शुरू हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, बाहर का खाना टालें।
मीन राशि वालोंआज आप काफी भावुक महसूस करेंगे। रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा। भावनाओं में बहकर कोई बड़ा आर्थिक लेन-देन न करें।
