Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 27 Feb, 2026 12:55 PM
अमृतसर में करीब एक दर्जन नामी और प्रतिष्ठित स्कूलों को आज सुबह धमकी भरा ईमेल मिल..
1) Shatabdi Express समेत Amritsar के नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, मची भगदड़
अमृतसर में करीब एक दर्जन नामी और प्रतिष्ठित स्कूलों को आज सुबह धमकी भरा ईमेल मिल..
2) जालंधर में स्कूल के पास धड़ल्ले से बिक रहा था नशा, पढ़ें कैसे हुआ पर्दाफाश
जालंधर के बस्ती बावा खेल इलाके में स्थानीय निवासियों और हॉस्टल के छात्रों की सतर्कता ..
3) Chandigarh के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, तलाशी अभियान जारी
चंडीगढ़ में आज उस समय सनसनी फैल गई जब शहर के तीन प्रमुख स्कूलों को बम से उड़ाने की..
4) गुरदासपुर मामले में पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी का बड़ा दावा, Audio जारी कर पुलिस से मांगे सबूत
पाकिस्तान गैंगस्टर व आई.एस.आई.ऐजैंट शहजाद भटटी ने आदियां पुलिस कर्मचारियों..
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
5) महाशिवरात्रि पर महादेव का आशीर्वाद: छोटी सी दुकान चलाने वाले शख्स ने जीती 3 करोड़ की Lottery
मोगा जिले के निहाल सिंह वाला निवासी महिंदर सिंह की किस्मत अचानक बदल गई। जो व्यक्ति अब तक छोटी ..
Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top 5 : राधा स्वामी डेरा सत्संग ब्यास के बड़े फैसले सहित पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab में आज : जानें मौसम का हाल तो वहीं परीक्षाएं होने से पहले बड़ी अपडेट, पढ़ें Top
Punjab में आज : हेरोइन की बड़ी खेप बरामद तो वहीं मौसम को लेकर Latest Update, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : हो सकता था Blast! तो वहीं खैहरा ने live होकर आम आदमी पार्टी का बताया सारा सच!,...
Punjab में आज : खैहरा बनाम मान सरकार तो वहीं गुरदासपुर शूटआउट को लेकर सनसनीखेज खुलासे, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : Jyoti Nooran के पति ने खोले चौंकाने वाले राज तो वहीं Weather Update, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : खैहरा की CM मान को सीधी चुनौती तो वहीं मटर खाने से युवती की मौ;त, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : बिक्रम मजीठिया ने घेरा CM Mann और केजरीवाल तो वहीं कई अफसरों के तबादले, पढ़ें Top 10
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहने वाला है। धार्मिक गतिविधियों की ओर आपका झुकाव बढ़ सकता है।
वृष राशि के लिए आज का दिन संतुलित रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है, जिससे व्यस्तता बढ़ सकती है। घरेलू कार्यों को लेकर...
मिथुन राशि वालों के लिए दिन सामान्य परिणाम देने वाला रहेगा। व्यापार या काम से जुड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है। संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिल सकता...
कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ संकेत लेकर आएगा। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं और परिवार में सम्मान बढ़ेगा। किसी भी निर्णय को...
सिंह राशि वालों के लिए दिन अच्छा रहने की संभावना है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करने की जरूरत है। आय के नए...
कन्या राशि के लिए आज का दिन प्रसन्नता देने वाला रहेगा। विद्यार्थियों की रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। पारिवारिक समस्याएं धीरे-धीरे समाप्त हो सकती...
तुला राशि वालों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। युवाओं को नौकरी से जुड़े नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। लंबे समय से...
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा। व्यापारिक योजनाओं में बदलाव करने का विचार बन सकता है। काम के सिलसिले में की गई यात्रा शुभ...
धनु राशि वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा। परिवार की जरूरतों पर ध्यान देना आवश्यक होगा। प्रेम संबंधों में समय बिताने का अवसर मिल सकता है।
मकर राशि के लिए दिन अनुकूल रहने वाला है। नौकरी में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। साझेदारी के कामों में तालमेल बना रहेगा। परिवार में आनंद और उत्साह का...
कुंभ राशि वालों के लिए दिन संतुलित रहेगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। कार्यक्षेत्र में काम का दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन आर्थिक स्थिति में...
मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को...
