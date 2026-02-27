Main Menu

Breaking

  • Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Vatika,Updated: 27 Feb, 2026 12:55 PM

punjab top 5 update

अमृतसर में करीब एक दर्जन नामी और प्रतिष्ठित स्कूलों को आज सुबह धमकी भरा ईमेल मिल..

1) Shatabdi Express समेत Amritsar के नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, मची भगदड़
अमृतसर में करीब एक दर्जन नामी और प्रतिष्ठित स्कूलों को आज सुबह धमकी भरा ईमेल मिल..

2) जालंधर में स्कूल के पास धड़ल्ले से बिक रहा था नशा, पढ़ें कैसे हुआ पर्दाफाश
 जालंधर के बस्ती बावा खेल इलाके में स्थानीय निवासियों और हॉस्टल के छात्रों की सतर्कता ..

3) Chandigarh के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, तलाशी अभियान जारी
चंडीगढ़ में आज उस समय सनसनी फैल गई जब शहर के तीन प्रमुख स्कूलों को बम से उड़ाने की..

4) गुरदासपुर मामले में पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी का बड़ा दावा, Audio जारी कर पुलिस से मांगे सबूत
पाकिस्तान गैंगस्टर व आई.एस.आई.ऐजैंट शहजाद भटटी ने आदियां पुलिस कर्मचारियों..

5) महाशिवरात्रि पर महादेव का आशीर्वाद: छोटी सी दुकान चलाने वाले शख्स ने जीती 3 करोड़ की Lottery
मोगा जिले के निहाल सिंह वाला निवासी महिंदर सिंह की किस्मत अचानक बदल गई। जो व्यक्ति अब तक छोटी ..

 

 

 

