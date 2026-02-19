27 minutes ago
Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 19 Feb, 2026 12:59 PM
पंजाब के लोगों को एक और सौगात मिलने वाली है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने..
1) पंजाब सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात
चंडीगढ़ में एक बार फिर बम से उड़ने की धमकी मिली है। मिली जानकारी के ...
2) Good News! पंजाब में चलेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, जानें रूट
पंजाब के लोगों को एक और सौगात मिलने वाली है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने..
3) पंजाब में 3 महीनों में 34 Encounters, उठने लगे सवाल, सरकार ने Human Rights कमिशन के नोटिस का भी नहीं दिया जवाब
पंजाब में बीते तीन महीनों के दौरान पुलिस और कथित गैंगस्टरों के बीच हुए Encounters को लेकर गंभीर ..
4) पंजाब में तेजी से बदल रहा मौसम, जानें 23 फरवरी तक की Weather Update
पंजाब में इन दिनों मौसम तेजी से करवट ले रहा है। दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज ,,,
5) 2 लाख बिजली खपतकारों को राहत, मीटरों को लेकर बड़ा फैसला
चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने शहर के करीब 2 लाख बिजली खपतकारों को राहत...
मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है। युवा किसी नए कार्य की शुरुआत करने की योजना बना सकते हैं और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा
वृष राशि वालों आज का दिन संतुलित और शुभ रहेगा। बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें। किसी प्रिय व्यक्ति से अचानक मुलाकात होने की संभावना है।
मिथुन राशि वालों आज का दिन उत्साह से भरा रह सकता है। लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने के संकेत हैं। परिवार में किसी छोटे समारोह या आयोजन की योजना...
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। आज नए लोगों से संपर्क बढ़ने के योग बन रहे हैं, खासकर कार्य से जुड़ी मीटिंग्स में।
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा। व्यापार से जुड़े मामलों में सावधानी रखना आवश्यक है। जीवनसाथी के साथ चल रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं।
कन्या राशि वालों आज का दिन सामान्य गति से आगे बढ़ेगा। नौकरी करने वालों पर काम का दबाव बढ़ सकता है।
तुला राशि वालों आज का दिन सुखद परिणाम देने वाला है। मित्रों के साथ पुराने मतभेद समाप्त हो सकते हैं। परिवार में नए सदस्य के आने की संभावना है।
वृश्चिक राशि वालों आज संयम और धैर्य बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। प्रेम संबंधों में चल रही दूरी खत्म हो...
धनु राशि वालों आज का दिन मिश्रित फल देने वाला रहेगा। कार्यस्थल पर कुछ लोग आपके खिलाफ माहौल बना सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। विद्यार्थियों का प्रदर्शन...
मकर राशि वालों आज का दिन ऊर्जा से भरा रहेगा। युवाओं को अपने लक्ष्य पाने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। जीवनसाथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।
कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। कानूनी मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। व्यापारी अपने व्यवसाय का विस्तार करने की...
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। युवाओं को मनचाहा कार्य मिलने के योग हैं। नौकरीपेशा लोगों को मेहनत का उचित फल मिल सकता है।
