CNG प्लांट के विरोध में भोगपुर में बड़ा रोष प्रदर्शन, शहर पूरी तरह बंद, तस्वीरें आई सामने

Edited By Vatika,Updated: 19 Feb, 2026 03:12 PM
भोगपुर (राणा भोगपुरिया): भोगपुर में प्रस्तावित सी.एन.जी. प्लांट के विरोध में आज शहर के लोगों ने पूरा बंद रखा। दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान और रेहड़ी-पटरी वालों ने सुबह से ही अपने कारोबार बंद रखकर एकजुटता दिखाई। शहर की सड़कें और बाजार सुनसान रहे।भोगपुर मार्केट एसोसिएशन ने एक दिन पहले मीटिंग करके लोगों को प्लांट से होने वाले संभावित नुकसान के बारे में बताया था और बंद का ऐलान किया था। इस आह्वान को बहुत समर्थन मिला।
आज जंज घर में बड़ी संख्या में शहर के लोग, किसान संगठन, व्यापार संघ और अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के नेता इकट्ठा हुए। सभा को संबोधित करते हुए, वक्ताओं ने कहा कि सी.एन.जी. प्लांट इलाके के पानी और हवा को प्रदूषित कर सकता है, जिसका लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में कई दूसरी जगहों पर ऐसे प्लांट ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और पर्यावरण संबंधी समस्याएं पैदा हो गई हैं। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुखविंदर सिंह कोटली ने कहा कि वह यह मुद्दा पंजाब विधानसभा में पहले ही उठा चुके हैं और लोगों के हक में खड़े रहेंगे। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि भोगपुर की ज़मीन और पानी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी।
मीटिंग के दौरान, अलग-अलग पार्टियों के नेताओं ने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर एकता में प्लांट का विरोध किया और चेतावनी दी कि अगर मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो संघर्ष और तेज़ किया जाएगा। इस मौके पर कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि और शहर के जाने-माने लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। विरोध शांति से किया गया और शहर में कानून-व्यवस्था बनी रही। स्थानीय लोग विरोध परदर्शन करते हुए और पूरण तौर से भोगपुर के बंद बाज़ार