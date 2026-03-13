Golden Temple में नतमस्तक हुईं Miss England विजेता, सरबत के भले की अरदास की

प्रेरित महसूस कर रही हैं और दुनिया भर में शांति व भाईचारे का संदेश लेकर जाएंगी।

अमृतसर: इंग्लैंड से आईं सौंदर्य प्रतियोगिता की विजेता Grace Richardson और Charlotte Grant ने आज अमृतसर स्थित सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेका। इस दौरान उन्होंने गुरु घर में नतमस्तक होकर पूरी दुनिया की खुशहाली और सरबत के भले के लिए अरदास की।

दरबार साहिब के दर्शन करने के बाद दोनों ने पवित्र सरोवर के दर्शन किए और गुरबाणी कीर्तन सुनकर आत्मिक शांति महसूस करने की बात कही। उन्होंने कहा कि श्री हरमंदिर साहिब का वातावरण बेहद शांत और आध्यात्मिक है, जहां हर धर्म और देश से आने वाले लोग समान भाव से सिर झुकाते हैं।

मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह उनके लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि उन्हें दुनिया के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक श्री दरबार साहिब के दर्शन करने का अवसर मिला। उन्होंने सिख धर्म की सेवा भावना और लंगर की परंपरा की भी सराहना की। दोनों ने कहा कि यहां आकर वे काफी प्रेरित महसूस कर रही हैं और दुनिया भर में शांति व भाईचारे का संदेश लेकर जाएंगी।