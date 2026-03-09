19 minutes ago
1 hour ago
2 hours ago
4 hours ago
17 hours ago
1 day ago
2 days ago
3 days ago
Monday
Main Menu
धर्म/कुंडली टीवी
नारी
Photos
Videos
हिमाचल प्रदेश
पंजाब
हरियाणा
उत्तर प्रदेश
Breaking
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 09 Mar, 2026 12:55 PM
मार्च महीने की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं।
1) पंजाब विधानसभा में नशे और माइनिंग के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा, कांग्रेस ने किया वॉकआउट
पंजाब विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान राज्यपाल के भाषण पर बहस ..
2) Punjab : मार्च की शुरुआत में ही गर्मी के तेवर, बदलते मौसम ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें
मार्च महीने की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं।..
3) फिर गोलियों से दहला पंजाब, अस्पताल में ताबड़तोड़ फायरिंग
पंजाब के जिला नवांशहर जिले में फायरिंग का एक मामला सामने आया है..
4) कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई की बंद,हालात बिगड़ने की संभावना बढ़ी
अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान सहित दर्जनों खाड़ी देशों पर किए जा रहे मिसाइल हमलों के बाद..
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
5) Punjab: कबड्डी खिलाड़ी की संदिग्ध मौ+त, नशे की ओवरडोज का शक
गांव उदोवाल के पंच मनप्रीत सिंह ने बताया कि वंश एक अच्छा खिलाड़ी था और उसने कई कबड्डी टूर्नामेंट में स्कूल
Punjab top-5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab में आज : सियासी बयानों ने मचाई हलचल! तो वहीं स्कूलों को निर्देश जारी, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : खैहरा बनाम मान सरकार तो वहीं गुरदासपुर शूटआउट को लेकर सनसनीखेज खुलासे, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : चेक पोस्ट पर मिले 2 पुलिसकर्मियों के श'व तो वहीं होली पर्व चलेंगी स्पेशल ट्रेनें,...
Punjab में आज : धुंध का कहर तो वहीं नाना ने नातिन से हदें की पार, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : सुखपाल खैहरा के घर पर चला बुलडोजर तो वहीं स्कूलों को चेतावनी, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : PPR मार्केट में गरमाया माहौल तो वहीं पेट्रोल पंपों पर ड्रम लेकर पहुंचे लोग, पढ़ें...
Punjab में आज : सुखबीर बादल ने किए ऐलान तो वहीं शराब के बढ़े दाम! पढ़ें Top 10
Punjab में आज : पुलिस हिरासत में राजा वड़िंग की बेटी तो वहीं पंजाब बजट पेश, पढ़ें Top 10
USD $
09/03/2026 12:30 IST
CAD $
AUD $
EUR €
NZD $
AED د.إ
GBP £
Bitcoin
Ethereum
Tether
BNB
USD Coin
XRP
Terra
Solana
मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए नई शुरुआत का संकेत दे सकता है। कामकाज में अचानक कोई अच्छा अवसर मिल सकता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा।
वृष राशि वालों आज आपको धैर्य के साथ फैसले लेने की जरूरत है। किसी पुराने काम में सफलता मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का साथ मिलेगा।
मिथुन राशि वालों आज आपके विचारों में सकारात्मकता रहेगी। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों से मुलाकात या बातचीत मन को हल्का कर सकती है।
कर्क राशि वालों आज का दिन भावनात्मक रूप से थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला हो सकता है। परिवार और कामकाज में तालमेल बनाकर रखें।
सिंह राशि वालों आज आपको अपनी मेहनत का फल मिल सकता है। आपकी नेतृत्व क्षमता से लोग प्रभावित हो सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलने की संभावना...
कन्या राशि वालों आज आपको अपने काम पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है।
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए खुशहाली भरा रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। बेरोज़गारों को काम मिल सकता है। घर में किसी पार्टी का...
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले अच्छी तरह विचार कर लें।
धनु राशि वालों आज आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। यात्रा के योग बन सकते हैं। आज किसी वरिष्ठ से मुलाकात हो सकती है। पार्टनर से चल रहा विवाद खत्म...
मकर राशि वालों आज मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी सराहना हो सकती है। नया काम शुरु करने के बारे में सोच रहे हैं तो परिवार से...
कुंभ राशि वालों आज का दिन सीखने और आगे बढ़ने का है। किसी नए काम या योजना की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों का साथ मनोबल बढ़ाएगा।
मीन राशि आज आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने की जरूरत है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं। कोर्च कचहरी में फैसला आपके हक में आ सकता है।
Be on the top of everything happening around the world.
Try Punjab Kesari E-Paper Premium Service.
फीडबैक दें
Thoughts
Jokes