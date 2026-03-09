Main Menu

  • Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Vatika,Updated: 09 Mar, 2026 12:55 PM

punjab top 5

मार्च महीने की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं।

1) पंजाब विधानसभा में नशे और माइनिंग के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा, कांग्रेस ने किया वॉकआउट
पंजाब विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान राज्यपाल के भाषण पर बहस ..

2) Punjab : मार्च की शुरुआत में ही गर्मी के तेवर, बदलते मौसम ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें
मार्च महीने की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं।..

3) फिर गोलियों से दहला पंजाब, अस्पताल में ताबड़तोड़ फायरिंग
पंजाब के जिला नवांशहर जिले में फायरिंग का एक मामला सामने आया है..

4) कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई की बंद,हालात बिगड़ने की संभावना बढ़ी
अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान सहित दर्जनों खाड़ी देशों पर किए जा रहे मिसाइल हमलों के बाद..

5) Punjab: कबड्डी खिलाड़ी की संदिग्ध मौ+त, नशे की ओवरडोज का शक
गांव उदोवाल के पंच मनप्रीत सिंह ने बताया कि वंश एक अच्छा खिलाड़ी था और उसने कई कबड्डी टूर्नामेंट में स्कूल

 

 

