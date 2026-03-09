Punjab: कबड्डी खिलाड़ी की संदिग्ध मौ+त, नशे की ओवरडोज का शक

Edited By Vatika,Updated: 09 Mar, 2026 01:12 PM
जालंधर (सोनू): मेहतपुर के गांव उदोवाल में एक कबड्डी खिलाड़ी वंश की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। गांव के लोगों का कहना है कि उसकी मौत नशे की ओवरडोज से हुई है, हालांकि पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है।
जानकारी के अनुसार वंश दो साल पहले 12वीं पास कर चुका था और स्कूल स्तर से ही कबड्डी खेलता था। वह कई टूर्नामेंट में हिस्सा ले चुका था। बताया जा रहा है कि वह घर से पास के गांव बालोकी खेड़ा रोड गया हुआ था, जहां उसका शव संदिग्ध हालत में मिला। राहगीरों ने इसकी सूचना गांव के सरपंच और परिवार को दी। परिवार में उसके माता-पिता, एक छोटा भाई और एक छोटी बहन हैं। परिवार ने इस मामले में पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी और अंतिम संस्कार कर दिया।
गांव उदोवाल के पंच मनप्रीत सिंह ने बताया कि वंश एक अच्छा खिलाड़ी था और उसने कई कबड्डी टूर्नामेंट में स्कूल का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने कहा कि स्कूल छोड़ने के बाद वह नशे की गिरफ्त में आ गया था। गांव में इससे पहले भी नशे से मौत का मामला सामने आ चुका है। 17 फरवरी को पड़ोसी जसदीप सिंह जस्सा की भी संदिग्ध ओवरडोज से मौत हुई थी, जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई थी।