पंजाब में आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम, पढ़ें ताजा अपडेट

जालंधर: पंजाब में पिछले कुछ दिनों से तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। इस कारण फरवरी महीने में ही गर्मी महसूस होने लगी है। वहीं आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। पंजाब में फिलहाल बारिश नहीं हुई है और मौसम शुष्क बना हुआ है।

मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 28 फरवरी तक प्रदेश में मौसम साफ और स्थिर रहने की संभावना है। इस दौरान आमतौर पर सुबह-शाम ठंड का असर रहेगा, जबकि दिन के समय गर्मी का अनुभव होगा। फिलहाल किसी भी प्रकार का मौसम अलर्ट जारी नहीं किया गया है। अब तक का मौसम बदलाव इस बात का इशारा है कि मार्च के शुरू होते ही गर्मी और अधिक बढ़ सकती है।

