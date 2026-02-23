Gold-Silver Rate: सोमवार को बढ़ गए सोना-चांदी के दाम, देखें शहर के ताजा Rate

Edited By Vatika,Updated: 23 Feb, 2026 12:15 PM
सोना-चांदी के दामों में सोमवार को बढ़ोतरी दर्ज हुई है। जालंधर सराफा एसोसिएश
पंजाब डेस्कः सोना-चांदी के दामों में सोमवार को बढ़ोतरी दर्ज हुई है। जालंधर सराफा एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 162,300, 22 कैरेट 150,940 जबकि चांदी 275,900 रिकार्ड हुई है।
उधर, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी के वायदा भाव में तेज उछाल देखने को मिल रहा है। Comex पर सोना 5,181.20 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। सोने के भाव ने इस साल 5,586.20 डॉलर के भाव पर सर्वोच्च स्तर छू लिया। Comex पर चांदी के वायदा भाव 5.86 फीसदी की बढ़त के साथ 87.17 डॉलर पर कारोबार कर रहा था।