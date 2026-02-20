Gold Silver Rate: शुक्रवार को सोना-चांदी के नए दाम जारी, यहां करे चेक..

सोना चांदी खरीदने वालों के लिए शुक्रवार को नए दाम जारी हो गए है।

पंजाब डेस्कः सोना चांदी खरीदने वालों के लिए शुक्रवार को नए दाम जारी हो गए है। जालंधर सराफा एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोना आज 158,500 , 22 कैरेट 147,410 और चांदी 253,300 रिकार्ड हुई है।



बता दें कि सोना और चांदी एक बार फिर निवेशकों के फोकस में आ गए हैं। ताजा आउटलुक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों कीमती धातुएं मजबूत बुल मार्केट में हैं और आने वाले समय में कीमतें नई ऐतिहासिक ऊंचाई छू सकती हैं। हालांकि, रिपोर्ट ने साथ ही आगाह किया है कि इस तेजी के बीच 20 से 30 फीसदी तक की तेज गिरावट भी देखने को मिल सकती है।