जालंधर : पंजाब के जालंधर में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में दादी और उनकी 10 साल की पोती की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ओवरस्पीड फॉर्च्यूनर कार ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे दोनों सड़क पर गिर गईं और कार उन्हें कुचलते हुए निकल गई। हादसे के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया और परिजनों ने पुलिस पर आरोपी को बचाने के आरोप लगाते हुए थाने के बाहर हंगामा किया।

मार्केट से घर लौटते समय हुआ हादसा

घटना शुक्रवार देर रात बस्ती पीरदाद रोड पर शेर सिंह कॉलोनी के पास हुई। परिवार के लोग मार्केट से सब्जी खरीदकर ई-रिक्शा में घर लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि रिक्शा सवार सड़क पर गिर गए। बताया जा रहा है कि हादसे में बुजुर्ग महिला शीतल शर्मा और उनकी 10 साल की पोती माही शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला का बेटा घायल हो गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर मारने के बाद भी कार चालक नहीं रुका और तेजी से गाड़ी भगाता रहा, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर कार खंभे से टकरा गई। इसके बाद आसपास के लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

परिजनों का आरोप है कि कार चालक नशे की हालत में था और उसे ठीक से चलना भी मुश्किल हो रहा था। उनका कहना है कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के बाद भी उसका मेडिकल तुरंत नहीं करवाया, जिससे लोगों में गुस्सा बढ़ गया। आरोप है कि जब परिजन बस्ती बावा खेल थाने पहुंचे तो पुलिस ने गेट बंद कर अंदर से ताला लगा दिया। इस पर परिवार और स्थानीय लोगों ने देर रात करीब 3 बजे तक थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मृत बच्ची की मां रोते-बिलखते हुए थाने का गेट झकझोरती रही।

मामला बढ़ने के बाद थाना प्रभारी बाहर आए और कहा कि गेट इसलिए बंद किया गया था ताकि माहौल खराब न हो। पुलिस के अनुसार आरोपी से पूछताछ की जा रही थी। लोगों के विरोध के बाद रात करीब 3 बजे आरोपी का मेडिकल करवाया गया। पुलिस ने कहा कि मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

