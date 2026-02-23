Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • पठानकोट चौक पर हंगामा: IPS ऑफिसर के सामने निहंग सिंह ने निकाली कृपाण

पठानकोट चौक पर हंगामा: IPS ऑफिसर के सामने निहंग सिंह ने निकाली कृपाण

Edited By Urmila,Updated: 23 Feb, 2026 10:50 AM

uproar at pathankot chowk

पठानकोट चौक पर रविवार दोपहर एक मामूली झगड़े के बाद पहुंची पुलिस के सामने ही निहंग सिंह ने कृपाण निकाल ली।

जालंधर (वरुण): पठानकोट चौक पर रविवार दोपहर एक मामूली झगड़े के बाद पहुंची पुलिस के सामने ही निहंग सिंह ने कृपाण निकाल ली। जब निहंग सिंह ने कृपाण निकाली तो उस समय आईपीएस ऑफिस एवं एएसपी नॉर्थ अशोक मीना भी मौजूद थे लेकिन पुलिस टीम निहंग सिंह को पकड़ नहीं सकी।

इस सारे घटनाक्रम की राहगीर ने वीडियो भी बनाई। सूत्रों की माने तो कुछ प्रवासी लोगों द्वारा एक पंजाबी युवक से मारपीट की गई थी जिसके चलते निहंग सिंह भी वहां आ गए। मारपीट की सूचना मिलने पर थाना आठ की पुलिस और एएसपी नॉर्थ अशोक मीना भी अपने गनमैन के साथ मौजूद थे लेकिन इसी दौरान एक निहंग सिंह ने कृपाण निकाल ली और गाली गलौच करने लगा।

हालांकि एक पुलिस कर्मी उसे समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन निहंग सिंह पुलिस टीम की तरफ लगातार कृपाण कर रहा था। निहंग सिंह के साथी ने उसे शांत करने की कोशिश की लेकिन इसी दौरान वीडियो में पुलिस की तरफ से डंडे निकालने की बात कही गई जिसके बाद वीडियो बंद हो गई। मौके पर मौजूद लोगों की माने तो पुलिस निहंग सिंहों को थाने ले जाने की बात कर रही थी लेकिन निहंग सिंह अपनी बाइक पर बैठ कर ही थाने जाने की जिद में अड़े थे जिसके चलते विवाद हुआ। हालांकि लोगों ने बताया कि निहंग सिंह अपनी बाइक पर चले गए थे जिसके बाद पुलिस ने उनका अपनी गाड़ी से पीछा भी किया लेकिन वह चले गए थे। इस बारे जब ए.एस.पी. नॉर्थ अशोक मीना से बात की तो उन्होंने कहा कि मामूली विवाद था जो उसी वक्त खत्म हो गया।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!