कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणिंदर सिंह आज ED के सामने हो सकते हैं पेश

कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणिंदर सिंह आज (12 फरवरी) एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED के सामने पेश हो सकते हैं।

पंजाब डेस्क: कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणिंदर सिंह आज (12 फरवरी) एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) के सामने पेश हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक, रणिंदर सिंह एक पुराने केस में ED के सामने पेश हो सकते हैं। BJP के सीनियर नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे रणिंदर सिंह को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के तहत दर्ज एक पुराने केस में (ED) के सामने पेश होने के लिए सम्मन जारी किया गया है। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह 13 फरवरी को जालंधर ED दफ्तर में पेश होंगे।

बताया जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को ED ने करीब 3 दिन पहले सम्मन जारी किया था। हालांकि, कैप्टन अमरिंदर सिंह तय तारीख पर ED के सामने पेश नहीं हो पाएंगे। जानकारी के मुताबिक, कैप्टन अभी मोहाली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जहां उनकी घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है और वे अभी हेल्थ बेनिफिट्स ले रहे हैं। डॉक्टरों की सलाह पर उनका ट्रैवल करना मुमकिन नहीं है।

बेटे रणिंदर सिंह से जुड़े एक ट्रस्ट का मामला

बताया जा रहा है कि, यह FEMA केस कथित तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणिंदर सिंह से जुड़े एक ट्रस्ट से जुड़ा है। ED इस केस की जांच काफी समय से कर रही है और यह समन उसी जांच प्रोसेस का हिस्सा है। रणिंदर सिंह पर विदेशों में फंड ट्रांसफर और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में ‘जैकरांडा ट्रस्ट’ नाम से संस्था बनाने को लेकर सवाल उठे थे। इस मामले में स्विट्जरलैंड से जुड़े कुछ वित्तीय लेन-देन की भी जांच हो चुकी है। फिलहाल, इस मामले में न तो कैप्टन अमरिंदर सिंह और न ही ईडी की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है। सूत्रों का कहना है कि ईडी कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई करेगी।

पंजाब की पॉलिटिक्स में नई हलचल

ED की इस कार्रवाई ने एक बार फिर पंजाब के पॉलिटिकल गलियारों में हलचल मचा दी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी BJP के सीनियर लीडर हैं और केंद्र में BJP की सरकार है, ऐसे में इस कार्रवाई को लेकर पॉलिटिकल गलियारों में तरह-तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि समन की टाइमिंग राज्य के बदलते पॉलिटिकल इक्वेशन में एक नया टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है।

हाल ही में हुए थे एक्टिव

गौरतलब है कि काफी समय तक पॉलिटिक्स में कम एक्टिव रहने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछले महीने से फिर से पॉलिटिकल रूप से एक्टिव दिखे थे। उन्होंने हाल ही में अकाली दल-BJP अलायंस की संभावनाओं, BJP हाईकमान के काम करने के तरीके और पंजाब की पॉलिटिक्स पर कई मीडिया इंटरव्यू दिए थे।

