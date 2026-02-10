Main Menu

  • Teacher का बेटा होकर टीचरों पर लाठीचार्ज? परगट सिंह का CM मान पर तीखा हमला

Edited By Urmila,Updated: 10 Feb, 2026 12:18 PM

कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे टीचरों और किसानों पर लाठीचार्ज और वॉटर कैनन के इस्तेमाल की कड़ी निंदा की।

जालंधर/चंडीगढ़ (महेश, अंकुर) : कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे टीचरों और किसानों पर लाठीचार्ज और वॉटर कैनन के इस्तेमाल की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद एक टीचर पिता के बेटे हैं लेकिन वह अपनी मर्यादा भूलकर पंजाब के किसानों और टीचरों के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। टीचर अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण मार्च और प्रदर्शन कर रहे थे। इस तरह उनके खिलाफ पुलिस बल का इस्तेमाल करना सरकार की कमजोरी दिखाता है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद को टीचर का बेटा बताकर पंजाब के लोगों से सहानुभूति बटोर रहे थे। अब मुख्यमंत्री बनकर वह टीचरों पर लाठीचार्ज का आदेश दे रहे हैं। उनकी सरकार में टीचर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। AAP सरकार ने 28 जुलाई, 2023 को 12,710 टीचरों को परमानेंट अपॉइंट करके उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर सौंप दिए थे। लेकिन, दो साल बाद भी उन्हें परमानेंट एम्प्लॉई स्केल नहीं दिया गया। टीचर्स अपनी इन मांगों को लेकर शांति से मार्च कर रहे थे।

मोहाली से चंडीगढ़ तक कई जगहों पर उनके शांति से चल रहे मार्च को न सिर्फ जबरदस्ती रोका गया, बल्कि उन पर वॉटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। लाठीचार्ज में तीन महिला टीचर्स समेत पांच लोग घायल हो गए। उन्होंने कहा कि एक समय था जब किसान बॉर्डर पर बैठकर काले कानूनों के खिलाफ लड़ रहे थे और AAP सरकार उनका साथ दे रही थी। अब जब वे पंजाब सरकार से अपने हक मांग रहे हैं, तो वही AAP सरकार उन पर लाठीचार्ज कर रही है। यह AAP का दोहरा चेहरा दिखाता है, जो टीचर्स, किसानों और दूसरे पंजाबियों के सामने सामने आ गया है।

