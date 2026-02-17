Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • जालंधर कुंज के पास भारी हंगामा; पुलिस पर सिख युवकों को पीटने और पगड़ी उतारने का आरोप

जालंधर कुंज के पास भारी हंगामा; पुलिस पर सिख युवकों को पीटने और पगड़ी उतारने का आरोप

Edited By Urmila,Updated: 17 Feb, 2026 10:06 AM

huge uproar near jalandhar kunj

जालंधर के जालंधर कुंज इलाके में पुलिस मुलाजिमों और ट्रॉली ड्राइवरों के बीच हुई हाथापाई के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं।

जालंधर (कशिश): जालंधर के जालंधर कुंज इलाके में पुलिस मुलाजिमों और ट्रॉली ड्राइवरों के बीच हुई हाथापाई के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। ट्रॉली ड्राइवर और उसके साथियों ने पुलिस पर मारपीट करने और दो सिख युवकों की पगड़ी उतारने का बेहद गंभीर आरोप लगाया है।

जानकारी के मुताबिक, झगड़ा तब शुरू हुआ जब पुलिसवालों ने तूड़ी से लदी एक ट्रॉली को रोका। ट्रॉली ड्राइवर के मुताबिक, ड्यूटी पर मौजूद कुछ पुलिसवाले कथित तौर पर नशे में थे और ड्राइवरों के साथ बदतमीज़ी करने लगे। ड्राइवर ने आरोप लगाया कि जब उसने पुलिस द्वारा मांगे गए पैसे देने से मना कर दिया, तो पुलिसवालों ने उसके साथ मारपीट की।

पीड़ितों ने आरोप लगाया कि बहस के दौरान पुलिसवालों ने दो सिख लोगों और एक और युवक के साथ बदतमीज़ी की और उनकी पगड़ी उतार दी। इसे सिख समुदाय में बेहद अपमानजनक माना जा रहा है, जिसके कारण मौके पर काफी गुस्सा और तनाव था।

झगड़ा बढ़ने पर जब पुलिस ने ड्राइवरों पर नशे में होने का आरोप लगाया, तो पीड़ितों ने इसका विरोध किया। उन्होंने पुलिस को चुनौती दी कि वे तुरंत उनका और संबंधित पुलिसवालों का मेडिकल टेस्ट करवाकर सच्चाई सामने लाएं। पीड़ितों का कहना है कि वे मेहनती लोग हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों की तरफ से कोई ऑफिशियल पक्ष सामने नहीं आया है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं।

और ये भी पढ़े

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!