जालंधर के Main Chowk की तरफ आने वाले Alert! करना पड़ सकता है मुश्किलों का सामना

जालंधर: जालंधरवासियों के लिए बेहद ही खास खबर सामने आई है। अगर आप भी शहर के मेन चौक की तरफ आ रहे हैं तो रास्ता बदल लें क्योंकि श्री राम चौक (कंपनी बाग चौक) में ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। इस दौरान लोगों को सुबह से ही भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार श्री राम चौक (कंपनी बाग चौक) में आज जीएसटी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि, आढ़ती एसोसिएशन द्वारा पूरी सड़क पर टैंट लगाकर प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान पुलिस की बैरिकेडिंग की गई है, जिससे मेन चौक तरफ टू व्हीलर, थ्री व्हीलर व फोर व्हीलर को आने जाने में मनाही की गई है जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं।

