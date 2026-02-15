Jalandhar : जालंधर-पठानकोट हाईवे पर वाहनों की भीषण टक्कर, दो गंभीर घायल

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 15 Feb, 2026 09:42 PM



A-

A+

जालंधर के नैशनल हाईवे पर सड़क हादसा होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि देहात के थाना मकसूदां के अंतर्गत आने वाले जालंधर-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित अड्डा नूरपुर में तीन वाहनों की टक्कर में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें...