Jalandhar : जालंधर-पठानकोट हाईवे पर वाहनों की भीषण टक्कर, दो गंभीर घायल

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 15 Feb, 2026 09:42 PM

jalandhar major collision between vehicles on pathankot highway

जालंधर (माही) : जालंधर के नैशनल हाईवे पर सड़क हादसा होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि देहात के थाना मकसूदां के अंतर्गत आने वाले जालंधर-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित अड्डा नूरपुर में तीन वाहनों की टक्कर में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। 

इस संबंध में राहगीरों ने थाना मकसूदां की पुलिस को जानकारी दी। सूचना मिलते ही थाना मकसूदां के एएसआई केवल सिंह पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

