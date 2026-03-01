Main Menu

  वरदान IVF सेंटर के बाहर फायरिंग का मामला, CCTV आई सामने

Edited By Kalash,Updated: 01 Mar, 2026 11:40 AM

जालंधर के मोता सिंह नगर क्षेत्र में स्थित वरदान आईवीएफ सेंटर के बाहर हुई फायरिंग मामले में पुलिस को अहम सुराग मिला है।

जालंधर : जालंधर के मोता सिंह नगर क्षेत्र में स्थित वरदान आईवीएफ सेंटर के बाहर हुई फायरिंग मामले में पुलिस को अहम सुराग मिला है। घटना के बाद सामने आई सीसीटीवी फुटेज में एक युवक गेट की ओर लगातार गोलियां चलाता दिखाई दे रहा है। पुलिस के अनुसार हमलावर अकेला था और हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल पर मौके पर पहुंचा था।

जानकारी देते हुए डीसीपी मनप्रीत ढिल्लो ने बताया कि आरोपी से जुड़ा सुराग मिल चुका है और उसे जल्द हिरासत में लिया जा सकता है। पुलिस टीम फुटेज और अन्य तकनीकी सबूतों के आधार पर लगातार छानबीन कर रही है। प्रारंभिक जांच में फिरौती या धमकी से जुड़े किसी स्पष्ट कारण की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है और आसपास के क्षेत्रों में भी निगरानी बढ़ा दी गई है।

