Mobile Addiction का बढ़ता साया, खतरे में बच्चों का भविष्य, हैरान करने वाले मामले आए सामने

जालंधर : आजकल बच्चों में मोबाइल की लत काबू से बाहर होती जा रही है। खासकर कोरोना महामारी के बाद, बच्चों और युवाओं में मोबाइल की लत एक गंभीर समस्या बनकर उभरी है। अगर अकेले जालंधर के सिविल हॉस्पिटल की बात करें, तो हर हफ़्ते OPD में ऐसे 7 से 8 मरीज़ आ रहे हैं। मनोचिकित्सक डॉ. अभय राज के मुताबिक, पहले ऐसे मामले बहुत कम आते थे, लेकिन अब रात में मोबाइल फ़ोन की नीली रोशनी के संपर्क में आने से लोगों में नींद लाने वाले हारमोन 'मेलाटोनिन' का लेवल गिर रहा है, जिसके नतीजे में नींद न आना और मेंटल स्ट्रेस जैसी समस्याएं आम हो गई हैं।

इस गंभीर समस्या का एक उदाहरण देते हुए डॉक्टरों ने बताया कि पढ़ाई में हमेशा पहले नंबर पर आने वाला 14 साल का आठवीं क्लास का स्टूडेंट ऑनलाइन गेम की लत की वजह से इतना हिंसक हो गया कि उसने स्कूल जाना छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसका एक साल खराब हो गया और अब उसे फिर से आठवीं क्लास में पढ़ना पड़ रहा है। इसी तरह, एक और मामले में, एक 21 साल का ग्रेजुएट युवक ऑनलाइन गेमिंग और रील्स में इतना डूब गया कि उसका अपने करियर से ध्यान हट गया और उसने गेम्स में हज़ारों रुपये गंवा दिए। युवक खुद को कमरे में बंद करके चुपके से गेम खेलता था और कई महीनों की काउंसलिंग के बाद अब उसकी हालत में सुधार हो रहा है।

इस बीमारी के मुख्य लक्षणों में फोन न मिलने पर चिड़चिड़ापन दिखाना, बार-बार फोन चेक करना और 'फैंटम वाइब्रेशन' महसूस होना शामिल है, जिसमें व्यक्ति को यह भ्रम होता है कि फोन बज रहा है या कोई नोटिफिकेशन आया है। एक्सपर्ट्स ने सलाह दी है कि इससे बचने के लिए हफ़्ते में कम से कम एक दिन या दिन में कुछ घंटों के लिए मोबाइल से पूरी तरह दूरी बना लेनी चाहिए। सोने से कम से कम एक घंटा पहले फोन का इस्तेमाल बंद कर दें।

