जालंधर में तेज रफ्तार कार ने बरपाया कहर, एक की मौ/त

थाना मकसूदां के अधीन आते लिदड़ां के समीप तेज रफ्तार कार ने स्कूटर को टक्कर मार दी।

जालंधर (सुनील): थाना मकसूदां के अधीन आते लिदड़ां के समीप तेज रफ्तार कार ने स्कूटर को टक्कर मार दी। इस कारण स्कूटर पिलर से टकरा गई। इस कारण स्कूटरी सवार की मौत हो गई तथा दूसरा घायल हो गया। कार सवार मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान अतुल ठाकुर निवासी बुलंदपुर तथा घायल की पहचान गगनदीप पंजाबी बाग के रूप में हुई है। मृतक अतुल के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। थाना मकसूदां में अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज करने में लगी है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here