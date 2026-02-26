Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • जालंधर में तेज रफ्तार कार ने बरपाया कहर, एक की मौ/त

जालंधर में तेज रफ्तार कार ने बरपाया कहर, एक की मौ/त

Edited By Kalash,Updated: 26 Feb, 2026 04:34 PM

jalandhar overspeed car hit man

थाना मकसूदां के अधीन आते लिदड़ां के समीप तेज रफ्तार कार ने स्कूटर को टक्कर मार दी।

जालंधर (सुनील): थाना मकसूदां के अधीन आते लिदड़ां के समीप तेज रफ्तार कार ने स्कूटर को टक्कर मार दी। इस कारण स्कूटर पिलर से टकरा गई। इस कारण स्कूटरी सवार की मौत हो गई तथा दूसरा घायल हो गया। कार सवार मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान अतुल ठाकुर निवासी बुलंदपुर तथा घायल की पहचान गगनदीप पंजाबी बाग के रूप में हुई है। मृतक अतुल के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। थाना मकसूदां में अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज करने में लगी है।

PunjabKesari

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!