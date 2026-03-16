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पंजाब विधानसभा में उठा रणजीत सिंह के एनकाउंटर का मुद्दा, परगट सिंह ने की निष्पक्ष जांच की मांग

Edited By Urmila,Updated: 16 Mar, 2026 05:56 PM

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रदासपुर में कथित पुलिस एनकाउंटर में मारे गए रणजीत सिंह का मुद्दा आज पंजाब विधानसभा में उठाया गया। कांग्रेसी विधायक परगट सिंह ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है।

चंडीगढ़ : गुरदासपुर में कथित पुलिस एनकाउंटर में मारे गए रणजीत सिंह का मुद्दा आज पंजाब विधानसभा में उठाया गया। कांग्रेसी विधायक परगट सिंह ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि रणजीत सिंह के परिवार के साथ-साथ पूरी दुनिया को असली सच्चाई पता चल सके।

परगट सिंह ने कहा कि रणजीत सिंह की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उन्हें दो गोलियां सामने से नीचे की तरफ लगी थीं। इसके साथ ही उनके सिर पर किसी दूसरी भारी चीज से चोट भी दिखाई गई है। उन्होंने कहा कि यह एनकाउंटर शक के दायरे में है और रणजीत सिंह के परिवार और लोगों को पता चलना चाहिए कि असल में क्या हुआ था। इसकी जांच होनी चाहिए ताकि अगर पुलिस द्वारा ऐसी चीजें न होने पर वह पंजाब को पुलिस राज की ओर न धकेलें।

परगट सिंह ने इस बारे में सोशल मीडिया पर भी लिखा है, "विपक्ष के तौर पर वह भी इस सेशन के पहले दिन पिछले कुछ महीनों में हुए एनकाउंटर्स की इसी कहानी पर शक जताते एक जांच कमीशन बनाने की मांग की थी। अब जब रणजीत सिंह एनकाउंटर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जो गंभीर सवाल खड़े करती है, तो इस मामले की निष्पक्ष न्यायिक जांच जरूरी है, ताकि पंजाब के लोगों के सामने पूरी सच्चाई सामने आ सके।"

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