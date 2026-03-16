राजा वड़िंग ने उठाए ‘शिक्षा मॉडल’ पर सवाल, बोले—जवाब मांगता है पंजाब

पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने राज्य में आम आदमी पार्टी सरकार के शिक्षा सुधार के दावों पर तीखा हमला किया है।

चंडीगढ़: पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने राज्य में आम आदमी पार्टी सरकार के शिक्षा सुधार के दावों पर तीखा हमला किया है। ट्विटर पर अपने बयान में उन्होंने AAP नेताओं की पॉलिटिकल ईमानदारी और कथनी और करनी में अंतर को उजागर किया है। राजा वड़िंग ने याद दिलाया कि सत्ता में आने से पहले AAP नेता अक्सर विरोधी नेताओं से पूछते थे कि उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ते। उन्होंने कहा कि आज एक जांच के मुताबिक खुलासा हुआ है कि मौजूदा समय में आप का सिर्फ एक ही विधायक ऐसा है जिसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं।

सरकार पर निशाना साधते हुए वड़िंग ने सवाल किया कि अगर पंजाब के सरकारी स्कूल सच में उस 'मॉडल' जैसे बन गए हैं जिसका वादा चुनाव से पहले किया गया था, तो AAP के दूसरे नेता अपने बच्चों को वहां भेजकर इस बदलाव में भरोसा क्यों नहीं दिखा रहे हैं? उन्होंने आगे कहा कि बच्चों को किसी खास स्कूल में भेजना हर पेरेंट की पर्सनल पसंद हो सकती है, और ऐसा ही रहना चाहिए। वड़िंग ने जोर देकर कहा कि पंजाबी अपने निजी फैसलों पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, वे राजनीतिक ईमानदारी और एक बराबर चाहते हैं। "जवाब मांगता है पंजाब।"

Sending children to a school is a personal choice for every parent — and it should remain that way.



But before coming to power, leaders of the @AAPPunjab repeatedly questioned opposition leaders, asking why their children did not study in government schools.



Today, according to… — Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) March 16, 2026

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