Jalandhar में बारिश के बीच पुलिस व शूटर में Encounter, Firing मामले का मुख्य आरोपी घायल

Edited By Kamini,Updated: 23 Jan, 2026 12:31 PM

पंजाब में लगातार हो रही बारिश के बावजूद पुलिस की ओर से अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है।

जालंधर (माही) : पंजाब में लगातार हो रही बारिश के बावजूद पुलिस की ओर से अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में आज सुबह देहात क्षेत्र के अलावलपुर रोड पर गांव डोला के नजदीक पुलिस और एक बदमाश के बीच एनकाउंटर की खबर सामने आई है।

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इस मामले का मुख्य शूटर, भुलत्थ निवासी लवप्रीत उर्फ लवी, अलावलपुर इलाके में मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने आज सुबह करीब 9:15 बजे जगरावां की ओर जाते समय आरोपी को रोकने की कोशिश की। इस दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी को 2 गोलियां लगीं, जिससे वह घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी के खिलाफ पहले से ही लड़ाई-झगड़े से जुड़े 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। मौके से पुलिस ने एक पिस्तौल भी बरामद की है।

मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी हरविंदर सिंह विर्क ने बताया कि जालंधर-भोगपुर हाईवे पर किशनगढ़ चौक स्थित पेट्रोल पंप पर कॉलेज की प्रधानगी को लेकर बड़ी संख्या में युवक इकट्ठा थे। किशनगढ़ चौक के पास स्थित बरिस्ता कैफे के नजदीक सेंट सोल्जर कॉलेज की प्रधानगी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था। इस दौरान पेट्रोल पंप के बाहर 3 कारों में सवार युवकों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिसमें 2 लोग गुरप्रीत गोपी और सौरव गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस दौरान बदमाशों ने 12 से 15 फायर किए थे। इस घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 19 दिसंबर को एक आरोपी लक्की को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर लिया था। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश के लिए आदमपुर के डीएसपी की अगुवाई में विशेष टीमें गठित की गई थीं।

पुलिस ने इस मामले में पहले ही आरोपी जतिंदर और रक्षित को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया था, जबकि मुख्य आरोपी लवप्रीत उर्फ लवी फरार चल रहा था, जिसे अब पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दबोच लिया है।

