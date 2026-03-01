Jalandhar : दर्जनों इलाकों में बिजली रहेगी बंद, लगेगा लंबा Powercut

Edited By Vatika,Updated: 01 Mar, 2026 09:15 AM
1 मार्च को चारा मंदी सब स्टेशन से संबंधित क्षेत्रों में सुबह 9 बजे से
जालंधर: 1 मार्च को चारा मंदी सब स्टेशन से संबंधित क्षेत्रों में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली बंद रहेगी जिससे 11 के. वी. भार्गव कें मॉडल हाउस, बीएम-1, दशहरा ग्राउंड, रविदास भवन, विश्वकर्मा मंदिर, राजपूत नगर, नकोदर रोड, एस.ए. एम. नगर, जी.टी. बी. नगर, सुदामा विहार, मैनब्रो, देओल नगर, घई नगर, पायनियर स्पोट्स, जालोवाल आबादी व यू.पी. एस. बाम्बे नगर फीडर बंद रहेंगे।
इसके चलते उक्त फीडरों के अन्तर्गत आते इलाके भार्गव कैंप मेन बाजार, टाहली चौक, कैंप अड्डा, सिल्वर औक अपार्टमेंट, शरीफपुरा मोहल्ला, रामेश्वर कॉलीनी, आबादपुरा गली नंबर 1 से 6, लिंक कॉलोनी, नारी निकेतन व आसपास का क्षेत्र, बूटा मंडी, बूटा पिंड, बुड्डा मल ग्राउंड, कबीर मंदिर, गीता मंदिर, न्यू सूरज गंज, मॉडल नाउस, माता रानी चौक, लिंक रोड, लाजपत नगर तथा आजाद नगर, एम.ए.एस नगर, जी.टी.बी. नगर, सुदामा विहार, घई नगर, देओल नगर, तिलकनगर, मॉडल हाउस, करतार नगर, राजपूर नगर, जालोवाल आबादी, बैंक कॉलोनी, कपी नगर आदि इलाकों की बिजती सप्लाई प्रभावित होगी।