Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Jalandhar में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, ससुराल पर लगे हत्या के आरोप

Jalandhar में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, ससुराल पर लगे हत्या के आरोप

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 17 Feb, 2026 09:14 PM

suspicious death of newlywed woman in jalandhar

जालंधर में एक नवविवाहिता की संदिग्ध हालातों मौत होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि रामामंडी क्षेत्र के जोगिंदर नगर में एक 24 वर्षीय नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतका की शादी करीब एक साल पहले हुई थी। घटना के बाद तनाव का...

जालंधर : जालंधर में एक नवविवाहिता की संदिग्ध हालातों मौत होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि रामामंडी क्षेत्र के जोगिंदर नगर में एक 24 वर्षीय नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतका की शादी करीब एक साल पहले हुई थी। घटना के बाद तनाव का माहौल बन गया और घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई।

मायके पक्ष  का कहना है कि उनकी बेटी की गला घोंट कर हत्या की गई है। परिजनों का आरोप है कि ससुराल परिवार उनकी बेटी को दहेज के लिए लगातार परेशान करता था। इसी प्रताड़ना के चलते उनकी बेटी की जान गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। मायके परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है और वे आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि ससुराल पक्ष का कहना है कि विवाहिता ने आत्महत्या की है।

पुलिस ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और ससुराल पक्ष के खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!