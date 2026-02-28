Jalandhar Firing Case: डॉक्टर ने बताई पूरी घटना, जांच में जुटी पुलिस, देखें Video

शहर के संतोखपुरा इलाके में देर रात डॉक्टर यशपाल के घर हुई फायरिंग मामले में

जालंधर(सोनू): शहर के संतोखपुरा इलाके में देर रात डॉक्टर यशपाल के घर हुई फायरिंग मामले में अहम सुराग हाथ लगा है। डॉक्टर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वह उस समय अपनी पत्नी और बेटी के साथ घर पर मौजूद थे। बेटी पढ़ाई कर रही थी, तभी अचानक तेज आवाज सुनाई दी। पहले परिवार को लगा कि पटाखे चल रहे हैं, लेकिन बाद में सीसीटीवी देखने पर फायरिंग का पता चला।









डॉक्टर का कहना है कि दो दिन पहले नई कार खरीदी थी। फुटेज में दिख रहा है कि एक युवक ने पहले कार के पीछे वाले शीशे पर 3 गोलियां चलाईं, फिर घर की ओर भी फायर किया। बताया जा रहा है कि करीब 10 राउंड फायर किए गए। दो युवक साफ नजर आ रहे हैं, जबकि तीसरा दूर खड़ा बताया जा रहा है। डॉक्टर ने कहा कि उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं है और उन्हें किसी तरह की फिरौती की कॉल भी नहीं आई। वहीं मौके पर पहुंचे मनप्रीत सिंह ढिल्लों (DCP) ने बताया कि फिलहाल किसी रंजिश या फिरौती का मामला सामने नहीं आया है। कुछ अहम सुराग मिले हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।