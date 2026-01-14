पंजाब में फिर सुनार की दुकान पर डाका! मुकेरियां में 20 लुटेरों ने की करोड़ों की लूट

Edited By Kalash,Updated: 14 Jan, 2026 02:49 PM
पंजाब में सुनार की दुकान पर डकैती होने का मामला सामने आया है।
मुकेरियां (वरिंदर पंडित): पंजाब में सुनार की दुकान पर डकैती होने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार मुकेरियां में हाजीपुर रोड पर जॉय ज्वेलर नाम की दुकान पर लूट हुई। करीब 15 से 20 लुटेरों ने दुकान पर धावा बोलते हुए करीब 45 किलो सोना-चांदी और कैश चोरी कर लिया है। दुकानदार के अनुसार उसका करीब सवा करोड़ का नुकसान हुआ है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं इस दौरान मौके पर पहुंचे विधायक जंगी लाल महाजन ने बिगड़ती कानून व्यवस्था और लूटपाट पर रोष जताया है।
