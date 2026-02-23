Punjab गवर्नर ने  'मदर्स अगेंस्ट ड्रग्स थीम' पर निकाला पैदल मार्च, कहा- फिर बनाएंगे रंगला पंजाब

पंजाब सरकार के 'ड्रग्स के खिलाफ जंग' कैंपेन को और बढ़ावा देते हुए, पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने आज मुकेरियां में नशा मुक्त समाज की सोच को मजबूत करने के मकसद से एक जन जागरूकता कैंपेन में हिस्सा लिया।

मुकेरियां (नागला): पंजाब सरकार के 'ड्रग्स के खिलाफ जंग' कैंपेन को और बढ़ावा देते हुए, पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने आज मुकेरियां में नशा मुक्त समाज की सोच को मजबूत करने के मकसद से एक जन जागरूकता कैंपेन में हिस्सा लिया। पंजाब के बॉर्डर इलाकों से शुरू हुआ यह नशा विरोधी मार्च अब राज्य के अंदरूनी जिलों में भी शुरू हो गया है।

'मदर्स अगेंस्ट ड्रग्स' थीम पर निकाले गए इस मार्च में राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक संगठनों, छात्रों, व्यापारियों, एनजीओ और नागरिकों की बड़ी भागीदारी के साथ यह मार्च एक जन आंदोलन का रूप लेता दिखा। पंजाब के माननीय गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने आज सुबह 10:20 बजे तहसील कॉम्प्लेक्स मुकेरियां से पैदल मार्च शुरू किया, जिसके बाद स्पोर्ट्स टैलेंट ने गुब्बारे छोड़े और मशालें जलाकर ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई का मैसेज दिया। पैदल मार्च के दौरान स्कूल-कॉलेज के स्टूडेंट्स, एनसीसी, एनएसएस वॉलंटियर्स, रेड रिबन क्लब और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने ह्यूमन चेन बनाकर समाज को ड्रग-फ्री बनाने का मैसेज दिया। गवर्नर का अलग-अलग जगहों पर सोशल संस्थाओं और ऑर्गनाइज़ेशन्स ने वेलकम किया और उन्हें मेडल्स ऑफ ऑनर दिए गए।

3 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च दशमेश गर्ल्स कॉलेज, चक्क अल्लाह बख्श में खत्म हुआ। दशमेश गर्ल्स कॉलेज मुकेरियां में माननीय गवर्नर ने मौके पर मौजूद स्टूडेंट्स को ड्रग्स के खिलाफ शपथ दिलाने के बाद भारी भीड़ को संबोधित किया। पंजाब के माननीय गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने अपने संबोधन के दौरान इस कैंपेन को एक मास मूवमेंट बताया और कहा कि यह बात तब तक लगातार जारी रहेगी जब तक हर यूथ इस कैंपेन से नहीं जुड़ जाता। उन्होंने पंजाब को बहादुरों की धरती बताया और कहा कि पंजाबी से जानते हैं कि कुर्बानी क्या होती है। पंजाब के किसानों ने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी है, जहां उन्होंने वर्चस्व कायम न किया हो। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि बहादुरों का पंजाब ड्रग्स से घायल हो गया है। इस घायल पंजाब को ड्रग्स से बाहर निकालना हमारी पहली ज़िम्मेदारी है। यह तब तक मुमकिन नहीं है, जब तक हमें इस मुहिम में युवा पीढ़ी के विद्यार्थियों का साथ न मिले।

पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सिर्फ सरकार की कोशिशों से ड्रग्स को खत्म नहीं किया जा सकता। हम सबको मिलकर इस मुहिम को कामयाब बनाने की कोशिश करनी होगी। उन्होंने युवा पीढ़ी से इस मुहिम की तरफ कदम बढ़ाने की अपील की। ​​ताकि पंजाब को फिर से रंगला बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि अब तक पंजाब से 1900 किलो से ज़्यादा चरस और 15 करोड़ रुपये की ड्रग मनी जब्त की जा चुकी है। इस मौके पर उन्होंने श्री गुरु गोबिंद सिंह एजुकेशनल ट्रस्ट के तहत चल रहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ-साथ आज की पदयात्रा में खास रोल निभाने वाली दूसरी संस्थाओं का भी शुक्रिया अदा किया।

इस अवसर पर राज्यपाल के प्रमुख सचिव विवेक प्रताप, डिप्टी कमिश्नर होशियारपुर आशिका जैन, एसएसपी होशियारपुर संदीप मलिक, एडीसी निकास कुमार, एसडीएम मुकेरियां ओईशी मंडल, गुरु गोबिंद सिंह एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन जत्थेदार रविंदर सिंह चक, पंजाब लिट फाउंडेशन के संस्थापक व लेखक खुशवंत सिंह के डायरेक्टर बिक्रमजीत सिंह अल्लाह बख्श, चेयर पर्सन मैडम सुखविंदर कौर, प्रिंसिपल मैडम डॉ. करमजीत कौर, विधायक जंगी लाल महाजन, जिला भाजपा अध्यक्ष अजय कौशल सेठू, सुशील कुमार पिंकी, पूर्व मंत्री अरुणेश शाकर, हरमनजीत सिंह चक, सुरजीत सिंह भट्टियां जट्टां, संग्राम सिंह, परमिंदर पलाहा, भूपिंदर सिंह पिंकी, तहसीलदार लखविंदर सिंह गिल, आभास शक्कर, आसा सिंह, संघर्ष योद्धा कामरेड विजय शर्मा के अलावा विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि, यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर, चांसलर के अलावा कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी व अन्य गणमान्य, हजारों की संख्या में विद्यार्थी व उनकी माताएं मौजूद थीं।

