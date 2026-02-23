Punjab : भतीजा ही निकला चाची का हत्यारा, काला जादू का शक बना हत्या की वजह

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 23 Feb, 2026 08:02 PM
गढ़शंकर (भारद्वाज): गढ़शंकर पुलिस ने पंजाब पुलिस के पूर्व ए.एस.आई. शाम लाल की पत्नी, 60 वर्षीय रचना देवी की 7 फरवरी को सुबह 5:30 बजे गोली मारकर हत्या के मामले में रचना देवी के भतीजे महिंदवानी निवासी रोशन लाल के पुत्र राकेश कुमार को 32 बोर की पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस, 1 हंसिया और एक प्लैटिनम मोटरसाइकिल पी.बी. 16 एफ 7663 के साथ गिरफ्तार किया है।
इस संबंध में डी.एस.पी. गढ़शंकर दलजीत सिंह खख ने बताया कि पिछले दिन महिंदवानी गांव में हुए हाई-प्रोफाइल हत्याकांड की जांच करते हुए मामले के आरोपी राकेश कुमार पुत्र लेट रोशन लाल निवासी महिंदवानी का निवासी है, को 22/2/26 को शाम लगभग 7 बजे शाहपुर घाटे से गिरफ्तार किया गया था। आज गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश किया गया और 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया।
उन्होंने बताया कि 7 फरवरी को महिंदवानी निवासी शाम लाल की पत्नी, लगभग 60 वर्षीय रचना की सुबह 5:30 बजे महाराज भूरीवाले कुटिया गांव से मत्था टेककर लौटते समय मोटरसाइकिल पर सवार एक अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी।
इस संबंध में एस.एस.पी. होशियारपुर के आदेश पर उसके नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया। इस दल ने विभिन्न सिद्धांतों पर काम करते हुए इस हाई-प्रोफाइल गुप्त हत्या का पर्दाफाश किया। पूछताछ के दौरान आरोपी राकेश कुमार ने स्वीकार किया कि वह हिमाचल प्रदेश के गोंदपुर गांव में रैडीमेड कपड़ों की दुकान चलाता था। राकेश कुमार को पूरा संदेह था कि महिंदवानी निवासी उसकी चाची रचना (मृत) ने उसके घर में काला जादू किया था, जिसके कारण उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसकी कपड़ों की दुकान बंद हो गई।
उसने बताया कि अपनी चाची की हत्या से पहले, आरोपी ने सुबह कुट्टिया जाते समय दो बार चाची को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे वह ऐसा नहीं कर पाया। फिर राकेश कुमार ने घटना के दो दिन पहले अपनी कार, पत्नी और बच्चों को अपने ससुराल मैली में छोड़ दिया और कार खराब होने का बहाना बनाकर नूरपुर बेदी के एक ढाबे पर कार खड़ी कर दी और वहां से मोटरसाइकिल मांगकर अपने घर आ गया।
अगले दिन 7 फरवरी को, उसने डेरे में मत्था टेकने जा रही चाची रचना पर तीन गोलियां चलाईं, उनका चेहरा बांध दिया और मोटरसाइकिल लेकर मौके से फरार हो गया। उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया था। उसने बताया कि आरोपी से आगे की पूछताछ की जा रही है।