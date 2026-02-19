पंजाब में फिर Murder! बुजुर्ग महिला की बेरहमी से ह/त्या, पेटी से मिला श*व

एक अनजान आदमी ने एक बुज़ुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या कर दी।

होशियारपुर (अमरीक): होशियारपुर में एक बड़ी घटना की खबर सामने आई है। यहां एक अनजान आदमी ने एक बुज़ुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। यह घटना गांव भाम में हुई। 99 साल की बुज़ुर्ग महिला घर में अकेली रहती थी। महिला का शव घर के अंदर पड़ी एक पेटी से बरामद हुआ है। मृतक महिला की पहचान जोगिंदर कौर पत्नी मलकीत सिंह के तौर पर हुई है। बुज़ुर्ग महिला का बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है। इस घटना का पता तब चला जब दूध वाला घर आया।

जैसे ही गांव वालों को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने अलग-अलग पहलुओं के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी गांव का ही रहने वाला है और नशे का आदी है। पुलिस को बड़े खुलासे की उम्मीद है।

