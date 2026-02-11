Main Menu

  • आशा वर्कर्स ने पंजाब सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा! 16 फरवरी के लिए बड़ी चेतावनी

Edited By Kamini,Updated: 11 Feb, 2026 05:49 PM

asha workers against the punjab government

आज हाजीपुर के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में आशा फैसिलिटेटर और आशा वर्कर्स ने अपनी पेंडिंग मांगों को लेकर एक बड़ी 'गेट रैली' की।

हाजीपुर (जोशी): आज हाजीपुर के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में आशा फैसिलिटेटर और आशा वर्कर्स ने अपनी पेंडिंग मांगों को लेकर एक बड़ी 'गेट रैली' की। इस रैली के दौरान वर्कर्स ने सरकार के अड़ियल रवैये के खिलाफ जोरदार नारे लगाए और अपनी समस्याओं के जल्द समाधान की मांग की। रैली को संबोधित करते हुए आशा वर्कर्स यूनियन की प्रेसिडेंट सुषमा, सुचेता कुमारी और जसविंदर कौर ने मिलकर कहा कि सरकार उनकी जायज मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है।

उनकी मुख्य मांग है कि आशा वर्कर्स और फैसिलिटेटर का मानदेय हर महीने की 7 तारीख तक उनके अकाउंट में जमा हो जाए। यूनियन नेताओं ने सरकार को साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द ही उनकी मांगों का कोई सही समाधान नहीं निकाला तो 16 फरवरी को हाजीपुर CHC में एक और बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में आशा वर्कर्स और आशा फैसिलिटेटर मौजूद थीं, जिन्होंने एकजुट होकर अपने हक के लिए लड़ने का फैसला किया।

