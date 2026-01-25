गणतंत्र दिवस पर सम्मानित होने वाले 134 लोगों की लिस्ट जारी, Read List
Edited By Subhash Kapoor,Updated: 25 Jan, 2026 11:16 PM
गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर सम्मानित किए जाने वाले लोगों की सूची जारी कर दी गई है। हर वर्ष की तरह इस बार भी 26 जनवरी को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। सरकार द्वारा जारी सूची में 134...
चंडीगढ़ | गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर सम्मानित किए जाने वाले लोगों की सूची जारी कर कर दी गई है। हर वर्ष की तरह इस बार भी 26 जनवरी को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। सरकार द्वारा जारी सूची में 134 लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। पंजाब सरकार के अनुसार, इन सम्मान समारोहों का उद्देश्य उन व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना है जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में ईमानदारी, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य कर समाज और राज्य का नाम रोशन किया है।
Related Story
खतरे की सूची में पंजाब के 14 जिले, संगरूर सबसे आगे
भीषण ठंड के बीच पंजाब के लोगों के लिए 5 दिन भारी, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी
अमर शहीद लाला जगत नारायण अवार्ड से पत्रकार सोहन पाल रावत को किया जाएगा सम्मानित, 18 जनवरी को...
हरियाणा में बड़े पैमाने पर प्रमोशन, 50 BEO बनें डिप्टी डीओ, देखें पूरी लिस्ट
लोहड़ी बंपर 2026 : इस टिकट ने जीते पूरे 10 करोड़ रुपये, देखें पूरी लिस्ट
राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम के लिए गुरुग्राम आ रहे भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, भव्य स्वागत...
पंजाबियों को झेलनी होगी ठंड और बारिश की दोहरी मार! Alert जारी
रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत, CAT ने अलाउंस देने के जारी किए आदेश
Exams से पहले पंजाब यूनिवर्सिटी का सख्त फैसला, जारी किए नए आदेश
हरियाणा में HCS एग्जाम का शेड्यूल जारी, 26 को प्रीलिम्स, Mains से इंटरव्यू तक यहां करें चेक