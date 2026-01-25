Main Menu

गणतंत्र दिवस पर सम्मानित होने वाले 134 लोगों की लिस्ट जारी, Read List

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 25 Jan, 2026 11:16 PM

the list of 134 people to be honored on republic day has been released

गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर सम्मानित किए जाने वाले लोगों की सूची जारी कर दी गई है। हर वर्ष की तरह इस बार भी 26 जनवरी को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। सरकार द्वारा जारी सूची में 134...

चंडीगढ़ | गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर सम्मानित किए जाने वाले लोगों की सूची जारी कर कर दी गई है। हर वर्ष की तरह इस बार भी 26 जनवरी को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। सरकार द्वारा जारी सूची में 134 लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। पंजाब सरकार के अनुसार, इन सम्मान समारोहों का उद्देश्य उन व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना है जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में ईमानदारी, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य कर समाज और राज्य का नाम रोशन किया है। 

