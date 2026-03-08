Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • महिला दिवस पर सुखपाल खैहरा ने CM Mann पर साधा निशाना, कहा- साफ दिखाता है कि उनकी सोच...

महिला दिवस पर सुखपाल खैहरा ने CM Mann पर साधा निशाना, कहा- साफ दिखाता है कि उनकी सोच...

Edited By Kalash,Updated: 08 Mar, 2026 02:31 PM

sukhpal khaira cm mann post

कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरहा ने पंजाब के सी.एम. भगवंत मान पर निशाना साधा है।

पंजाब डेस्क : कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरहा ने पंजाब के सी.एम. भगवंत मान पर निशाना साधा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उन्होंने सी.एम. भगवंत मान का एक वीडियो शेयर कर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि ''#InternationalWomensDay पर सीएम Bhagwant Mann द्वारा महिलाओं को दिया गया यह सबसे निम्न स्तर का सम्मान देखिए। यह साफ दिखाता है कि उनकी सोच और महिलाओं के प्रति उनका नजरिया क्या है। दर्शकों, खासकर महिलाओं द्वारा इस पर ताली बजाना और भी ज्यादा शर्मनाक है।''

PunjabKesari

बता दें कि सी.एम. भगवंत मान ने एक कार्यक्रम के दौरान अपने कॉलेज के किस्से बताए थे। जिसमें उन्होंने अपने कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की के बारे में अपने दोस्तों को कहा था कि तुम्हारी भाभी आ गई। इसे लेकर सुखपाल सिंह खैरहा ने सवाल उठाए थे।  

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!