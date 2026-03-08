महिला दिवस पर सुखपाल खैहरा ने CM Mann पर साधा निशाना, कहा- साफ दिखाता है कि उनकी सोच...

कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरहा ने पंजाब के सी.एम. भगवंत मान पर निशाना साधा है।

पंजाब डेस्क : कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरहा ने पंजाब के सी.एम. भगवंत मान पर निशाना साधा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उन्होंने सी.एम. भगवंत मान का एक वीडियो शेयर कर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि ''#InternationalWomensDay पर सीएम Bhagwant Mann द्वारा महिलाओं को दिया गया यह सबसे निम्न स्तर का सम्मान देखिए। यह साफ दिखाता है कि उनकी सोच और महिलाओं के प्रति उनका नजरिया क्या है। दर्शकों, खासकर महिलाओं द्वारा इस पर ताली बजाना और भी ज्यादा शर्मनाक है।''

बता दें कि सी.एम. भगवंत मान ने एक कार्यक्रम के दौरान अपने कॉलेज के किस्से बताए थे। जिसमें उन्होंने अपने कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की के बारे में अपने दोस्तों को कहा था कि तुम्हारी भाभी आ गई। इसे लेकर सुखपाल सिंह खैरहा ने सवाल उठाए थे।

