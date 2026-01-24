गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा लुधियाना, एस.टी.एफ. ने बदमाशों को फिल्मी अंदाज में घेरा

महानगर के लोहारा पुल के पास उस समय गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका थर्रा उठा, जब पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स और बदमाशों के बीच सीधी मुठभेड़ हो गई। इस क्रॉस फायरिंग में एक शातिर बदमाश पुलिस की गोली का शिकार हुआ है, जिसकी पहचान तरन के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार, एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि चार खतरनाक बदमाश एक कार में सवार होकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं और उनके पास अवैध असलहा भी है। सूचना मिलते ही एसटीएफ की टीम ने जाल बिछाया और लोहारा पुल के पास संदिग्ध गाड़ी को घेर लिया। पुलिस को देख बदमाशों ने पहले तो गाड़ी भगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन जब खुद को चारों तरफ से घिरा पाया तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों की ओर से चली गोली का जवाब देते हुए एसटीएफ ने भी जवाबी फायरिंग की। इस दौरान पुलिस की एक गोली बदमाश तरन की कमर में जा लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में लेकर इलाज के लिए सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया। हैरानी की बात तो यह है कि अस्पताल पहुंचने के बाद भी बदमाश की हेकड़ी कम नहीं हुई और उसने वहां से भी भागने का प्रयास किया, लेकिन मुस्तैद पुलिस स्टाफ ने उसे दोबारा दबोच लिया। इस मुठभेड़ के बाद एसटीएफ के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पुलिस अब इस बात का पता लगा रही है कि कार में सवार बाकी बदमाश कौन थे और उनका अगला टारगेट क्या था। फिलहाल, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और फरार साथियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। पुलिस की इस मुस्तैदी ने शहर में किसी बड़ी अनहोनी को टाल दिया है।