Punjab : दिन-दिहाड़े बैंक में चोरी! दो महिलाओं ने उड़ाई लाखों की नकदी

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 29 Jan, 2026 07:59 PM

हाजीपुर इलाके में आज उस समय दहशत का माहौल बन गया, जब स्थानीय पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में एक व्यक्ति के बैग को ब्लेड से काटकर दो महिलाओं द्वारा एक लाख रुपये चोरी करने का मामला सामने आया।

हाजीपुर  (जोशी): हाजीपुर इलाके में आज उस समय दहशत का माहौल बन गया, जब स्थानीय पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में एक व्यक्ति के बैग को ब्लेड से काटकर दो महिलाओं द्वारा एक लाख रुपये चोरी करने का मामला सामने आया। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार, हाजीपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले एक गांव के निवासी सुरिंदर कुमार आज बैंक से नकदी निकलवाने आए थे। सुरिंदर ने बताया कि जब वह बैंक से पैसे निकलवाकर वापस अपने गांव जा रहे थे, तो रास्ते में एक दुकान पर रुकने के दौरान उनकी नज़र अपने बैग पर पड़ी तो देखा बैग को बड़ी चालाकी से ब्लेड मारकर काटा गया था और बैग के अंदर रखे 1 लाख रुपये गायब थे। पीड़ित ने तुरंत बैंक प्रबंधकों को सूचित किया और बैंक की सी.सी.टी.वी.फुटेज चेक की गई, तो सच्चाई सामने आ गई। फुटेज में साफ़ दिखाई दे रहा है कि दो महिलाओं ने बैंक के अंदर ही सुरिंदर को निशाना बनाया और बड़ी सफ़ाई से बैग को ब्लेड मारकर पैसे निकाल लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों महिलाएं मौके से फरार हो गईं। सुरिंदर कुमार ने इस चोरी की सूचना तुरंत हाजीपुर पुलिस को दी है। दिन-दहाड़े हुई इस घटना से इलाके के निवासियों में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन और बैंक के उच्च अधिकारियों से मांग की है कि बैंक जैसे सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं और दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए।

