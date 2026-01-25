Main Menu

  • बड़ी वारदात : Hoshiarpur में युवक की बेरहमी से हत्या, इलाके में फैला खौफ

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 25 Jan, 2026 07:23 PM

a young man was brutally murdered in hoshiarpur

गत देर रात्रि शहर के बहादुरपुर इलाके में सैनियां मोहल्ले में हुई झगड़ा छुड़ाने गए 48 साल के युवक की तेजधार हथियारों से हमलाकर उसकी हत्या कर दी गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक का नाम राजीव सैनी बताया जाता है जो कि नगर निगम में ट्यूबवैल...

होशियारपुर (राकेश): गत देर रात्रि शहर के बहादुरपुर इलाके में सैनियां मोहल्ले में हुई झगड़ा छुड़ाने गए 48 साल के युवक की तेजधार हथियारों से हमलाकर उसकी हत्या कर दी गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक का नाम राजीव सैनी बताया जाता है जो कि नगर निगम में ट्यूबवैल ऑप्रेटर के तौर पर कार्यरत था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अलग-अलग पहलुओं से घटना की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी देते हुए मृतक के भाई मोहित सैनी ने बताया कि रात 8:30 बजे अपने घर के बाहर खड़े थे कि एक 14 साल के लड़के को कुछ लोग मार रहे थे। उन्होंने हमलावरों को ऐसा करने से रोका तो कुछ देर बाद वह लोग तेजधार हथियारों से लैस होकर आए और उन्होंने उस पर तथा कृष पर हमला कर दिया। कृष के पिता ने अपने बेटे को अंदर खींचा तो हमलावरों ने राजीव के सिर पर गंभीर बार किया।

इतना ही नहीं जाते समय वह पास में पड़े एक मिट्टी के बर्तन को भी उसके सिर पर मारकर चले गए। घायल राजीव को पहले सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां कुछ ही मिनट बाद उसे एक निजी अस्पताल में रैफर कर दिया गया, जहां पर देर रात उसने दम तोड़ दिया। कृष की हालत भी गंभीर बताई जाती है। उसके कान पर गंभीर चोट लगी है। पुलिस इस पूरे मामले की अलग-अलग एंगलों से जांच कर रही है और शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

