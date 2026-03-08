हाजीपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पड़ते गांव हंदवाल का एक व्यक्ति, जो पिछले 6 दिनों से घर से लापता था, का शव पावर हाउस नंबर 2 के गेटों से बरामद किया गया है।

हाजीपुर (जोशी): हाजीपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पड़ते गांव हंदवाल का एक व्यक्ति, जो पिछले 6 दिनों से घर से लापता था, का शव पावर हाउस नंबर 2 के गेटों से बरामद किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान कुंदन लाल पुत्र कर्म चंद, निवासी गांव हंदवाल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि कुंदन लाल 2 मार्च को अचानक अपने घर से लापता हो गया था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिवार द्वारा हाजीपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी।

एस.एच.ओ. हाजीपुर हरप्रेम सिंह ने बताया कि पावर हाउस नंबर 2 के गेटों में शव आने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जिन्होंने नहर विभाग के कर्मचारियों के सहयोग से शव को पानी से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयानों के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दुखद खबर से इलाके और गांव हंदवाल में शोक की लहर दौड़ गई है।

