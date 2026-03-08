Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Punjab : 6 दिनों से लापता व्यक्ति का मिला श'व, फैली सनसनी

Punjab : 6 दिनों से लापता व्यक्ति का मिला श'व, फैली सनसनी

Edited By Urmila,Updated: 08 Mar, 2026 05:02 PM

body of man missing for 6 days found

हाजीपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पड़ते गांव हंदवाल का एक व्यक्ति, जो पिछले 6 दिनों से घर से लापता था, का शव पावर हाउस नंबर 2 के गेटों से बरामद किया गया है।

हाजीपुर (जोशी): हाजीपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पड़ते गांव हंदवाल का एक व्यक्ति, जो पिछले 6 दिनों से घर से लापता था, का शव पावर हाउस नंबर 2 के गेटों से बरामद किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान कुंदन लाल पुत्र कर्म चंद, निवासी गांव हंदवाल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि कुंदन लाल 2 मार्च को अचानक अपने घर से लापता हो गया था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिवार द्वारा हाजीपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी।

एस.एच.ओ. हाजीपुर हरप्रेम सिंह ने बताया कि पावर हाउस नंबर 2 के गेटों में शव आने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जिन्होंने  नहर विभाग के कर्मचारियों के सहयोग से शव को पानी से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयानों के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दुखद खबर से इलाके और गांव हंदवाल में शोक की लहर दौड़ गई है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!