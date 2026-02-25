Punjab : ओवरलोडेड टिप्पर का कहर: पूर्व को कुचला, दर्दनाक मौत

आज देर शाम, एक ओवरलोडेड टिप्पर ने गांव अचलपुर के पूर्व सरपंच चूहड़ सिंह को माइनिंग करते समय कुचल दिया। गढ़शंकर विधानसभा क्षेत्र में 2022 से अब तक यह 20वीं मौत है।

इस बारे में जानकारी देते हुए अजायब सिंह बोपाराय ने कहा कि सरकार और प्रशासन को कई बार लिखित शिकायत की गई, विरोध प्रदर्शन किए गए, लेकिन प्रशासन पर कोई असर नहीं हुआ। ऊपर बताई गई दुखद घटना से इलाके में सरकार के खिलाफ गहरा गुस्सा है। गौरतलब है कि जिला प्रशासन टिप्परों के खिलाफ कागजी आदेश जारी करता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। दिन में टिप्पर खुलेआम ओवरलोड होते हैं और उनके ड्राइवर प्रेशर खोकर नियम तोड़ते हैं, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण सड़कों पर टिप्परों का भरमार लगी रहती है।